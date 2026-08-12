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Магазины в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
19
Героскипу
3
Магазин Удалить
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28 объектов найдено
Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$604,138
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Магазин 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Откройте для себя исключительные возможности для бизнеса в одном из самых ярких коммерческих…
$1,42 млн
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Магазин 72 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 72 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 72 м²
Прекрасное место в Героскипу, чтобы владеть вашим магазином. Внешние особенности включают с…
$114,080
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TekceTekce
Магазин 298 м² в Полис, Кипр
Магазин 298 м²
Полис, Кипр
Площадь 298 м²
Магазин на первом этаже здания смешанного использования в Полис Хрисохус, Пафос. Он включает…
$404,309
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Магазин 137 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 137 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 137 м²
Три унифицированных розничных подразделения в здании в квартале Агиос Теодорос, муниципалите…
$362,981
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Магазин 72 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 72 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 72 м²
Прекрасное место в Героскипу, чтобы владеть вашим магазином. Внешние особенности включают с…
$114,080
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Магазин 109 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 109 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Продается: Отличная возможность приобрести новый магазин на стадии строительства в оживленно…
$990,863
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Магазин 52 м² в Пейя, Кипр
Магазин 52 м²
Пейя, Кипр
Площадь 52 м²
Это уникальное место расположено в самом сердце одного из самых оживленных туристических нап…
$431,096
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Магазин 32 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 32 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 32 м²
Магазин в оживленном месте в Като Пафос в муниципалитете Пафос. Недвижимость идеально распо…
$126,755
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Магазин 146 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 146 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 146 м²
Магазин для продажи расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа площ…
$914,860
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
День завершения: приблизительно через 18 месяцев Продается: магазин на первом этаже с внутр…
$599,207
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Магазин 114 м² в Тала, Кипр
Магазин 114 м²
Тала, Кипр
Площадь 114 м²
Предоставляем вам замечательную возможность стать владельцем известного ресторана, расположе…
$555,170
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Магазин 446 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 446 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 446 м²
В центре Пафоса растет новый коммерческий центр — передовое здание смешанного назначения, пр…
$2,69 млн
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Магазин 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Этот большой магазин площадью 300 кв.м плюс 145 кв.м мезонин с большими верандами расположен…
$749,009
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Магазин 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
Good Will Business for Sales (альбом) Обладая просторной внутренней площадью 500 квадратных…
$173,524
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Магазин 609 м² в Пейя, Кипр
Магазин 609 м²
Пейя, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 609 м²
Расположенный в самом центре Coral Bay — одного из самых известных и востребованных курортны…
$1,86 млн
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
День завершения: приблизительно через 18 месяцев Продается: магазин на первом этаже с внутр…
$599,207
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Магазин 41 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 41 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 41 м²
Магазин для продажи в Като Пафос. Внутренняя площадь 41 м2 с 4 м2 крытой веранды. Актив р…
$144,040
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Магазин 360 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 360 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 360 м²
Прекрасный угловой коммерческий двухэтажный магазин, расположенный в районе Агиос Теодорос в…
$400,178
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Коммерческий магазин на продажу - возможность для инвестиций в Като Пафос Выдающаяся возмож…
$226,062
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Магазин на первом этаже 1 и магазин на первом этаже 2 2 Указанные объекты недвижимости состо…
$376,771
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафоса, был основан в 1979 году. …
$1,48 млн
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Магазин 78 м² в Полеми, Кипр
Магазин 78 м²
Полеми, Кипр
Площадь 78 м²
Премиальный коммерческий выставочный зал Polemi Main Road Редкая коммерческая возможность, …
$181,601
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Магазин 1 818 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 1 818 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 818 м²
Большое торговое пространство, ранее использовавшееся в качестве супермаркета на первом этаж…
$2,30 млн
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Магазин 140 м² в Polis Chrysochous, Кипр
Магазин 140 м²
Polis Chrysochous, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается: Просторный магазин на первом этаже с общей внутренней площадью 140 квадратных мет…
$288,081
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Магазин 100 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 100 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 100 м²
Главная Коммерческая недвижимость и возможности для бизнеса в Като-Пафосе Fox Realty предост…
$1,38 млн
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Магазин 289 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 289 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 289 м²
Этаж 2
Коммерческий магазин / Ресторан для продажи - Центр города Пафос Коммерческая недвижимость …
$437,696
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Магазин 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
Good Will Business for Sales (альбом) Обладая просторной внутренней площадью 500 квадратных…
$172,848
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Типы недвижимости в районе Пафос

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
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