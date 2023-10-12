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Магазины в Пафос, Кипр

Пафос
4
Магазин В архив
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9 объектов найдено
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Цена по запросу
Магазин в Polis Chrysochous, Кипр
Магазин
Polis Chrysochous, Кипр
Магазин на первом этаже & alpha; смешанное использование здания в Полис Хрисохус, Пафос. Он …
Цена по запросу
Магазин под аренду в Пафос, Кипр
Магазин под аренду
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Municipal…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Магазин на продажу расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа 97м2 …
€775,000
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
Two unified shops, part of a mixed use building in Chloraka, Paphos.It consists of an open p…
Цена по запросу
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
A commercial space on the first floor of the mixed use building in Chloraka, Paphos.This sho…
Цена по запросу
Магазин с патио в Пейя, Кипр
Магазин с патио
Пейя, Кипр
Это & NBSP; магазин Расположен на первом этаже здания, в Корал-Бей, Пафос. Магазин состоит и…
€150,000
Магазин с патио в Пейя, Кипр
Магазин с патио
Пейя, Кипр
This  shop Located on the ground floor of a building, in Coral Bay, Paphos.The shop comprise…
€140,000

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