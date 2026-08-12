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Отели в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
7
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9 объектов найдено
Отель 2 000 м² в Киссонерга, Кипр
Отель 2 000 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Уютно расположенные в одном из самых живописных и исторических районов Пафоса, Кипр, наши от…
$4,43 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 35
Дом престарелых, расположенный в Пафосе, Кипр. Дом медсестер предоставляет свои услуги в теч…
$1,72 млн
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Отель 1 425 м² в Полис, Кипр
Отель 1 425 м²
Полис, Кипр
Количество спален 57
Площадь 1 425 м²
Отель на продажу в Полис Хризохус, Пафос. Исключительная инвестиционная возможность в сердце…
$3,49 млн
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TekceTekce
Отель 2 790 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 2 790 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 45
Площадь 2 790 м²
Комплекс апартаментов отеля на продажу - Гробницы королей, Пафос. Отличная инвестицио…
$10,36 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 105
$21,53 млн
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Отель 11 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 11 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 250
Площадь 11 500 м²
$75,32 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 127
$14,22 млн
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Отель 15 000 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 15 000 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 320
Площадь 15 000 м²
$340,37 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
$97,25 млн
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Типы недвижимости в районе Пафос

коммерческая недвижимость
рестораны
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доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
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