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Инвестиционная недвижимость в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
21
Polis Chrysochous
4
Героскипу
6
Chloraka
4
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Инвестиционная Удалить
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64 объекта найдено
Инвестиционная 670 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 670 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 670 м²
This stylish commercial building for sale, is located in Paphos city and consists of a groun…
$3,38 млн
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Инвестиционная 808 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 808 м²
район Пафос, Кипр
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 808 м²
A premium apartment development located in the heart of Pafos city just a short walk to King…
$4,81 млн
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Инвестиционная 169 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 169 м²
район Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
The apartments are located at the Southern end of the Universal area which is a highly sough…
$814,313
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Инвестиционная 105 м² в Chloraka, Кипр
Инвестиционная 105 м²
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 105 м²
For sale a working business for short / long term lease, can also be used by the owner for p…
$260,580
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Инвестиционная 11 220 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 11 220 м²
район Пафос, Кипр
Площадь 11 220 м²
Houses the University Paphos since its inception in 2010, following a renovation and parttra…
$22,80 млн
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Инвестиционная в Chloraka, Кипр
Инвестиционная
Chloraka, Кипр
One bedroom fully renovated apartment for sale located in Chloraka. In total there is 8 apar…
$626,648
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Инвестиционная 376 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 376 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 376 м²
The building has a covered area of c. 376sqm and comprises of -Two ground floor shops that c…
$459,360
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Инвестиционная 435 м² в Пейя, Кипр
Инвестиционная 435 м²
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Три отдельные виллы с 3 спальнями в частном районе. Основные характеристики каждой виллы 3…
$1,04 млн
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Инвестиционная в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Welcome to the ideal renovation project! This building, located in the historic Tombs of the…
$1,80 млн
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Инвестиционная 381 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 381 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 381 м²
Located in the heart of the Paphos city centre, this modern building will be constructed to …
$1,63 млн
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Инвестиционная 160 м² в Куклия, Кипр
Инвестиционная 160 м²
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Объединенные инвестиции, 2 виллы полностью меблированы, вместе с существующими договорами ар…
$1,58 млн
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Инвестиционная 480 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 480 м²
Empa, Кипр
Площадь 480 м²
This residential building comprising of three apartments in Emba, Paphos.The building compri…
$490,420
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Инвестиционная в Героскипу, Кипр
Инвестиционная
Героскипу, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Building for sale in Geroskipou area consist of  very spacious 6 three bedroom apartments. E…
$697,486
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Инвестиционная 1 341 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 341 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 341 м²
The building is primely located on Apostolou Pavlou Avenue, within the city center of Paphos…
$1,59 млн
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Инвестиционная 1 160 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 160 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 160 м²
Современный и элегантный проект просторных офисов, роскошных 3-комнатных апартаментов, крыты…
$4,64 млн
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Инвестиционная в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
5 Aprtments for sale in Kato Paphos area 3 two bedrooms and 2 one bedrooms    - Reserved
$746,528
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Инвестиционная 975 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 975 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 975 м²
Two modern high specification neighbouring commercial shops/offices in Paphos, centrally loc…
$2,04 млн
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Инвестиционная 617 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 617 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 617 м²
Эти 7 роскошных квартир находятся на 4-этажном роскошном здании. Первый, второй и третий эта…
$2,72 млн
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Инвестиционная 99 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 99 м²
район Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Located in the most desirable area in Paphos, Universal is literally minutes of walking to a…
$369,155
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Инвестиционная 1 115 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 115 м²
район Пафос, Кипр
Площадь 1 115 м²
An incomplete building in Mouttalos, Paphos. It has an area of 1,115sqm and comprises of two…
$681,308
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Инвестиционная 699 м² в Chloraka, Кипр
Инвестиционная 699 м²
Chloraka, Кипр
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 699 м²
3 Seafront villas, one 9 bedroom villa, two 6 bedroom villas.  In a spectacular location dir…
$4,34 млн
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Инвестиционная 415 м² в Анарита, Кипр
Инвестиционная 415 м²
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 415 м²
A unique and modern off-plan project consisting of 3 Villas designed with the highest qualit…
$977,175
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Инвестиционная 186 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 186 м²
район Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Эта фантастическая вилла из 3 спальни расположена в отмеченном наградам курорта. Расположен …
$554,389
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
-Four ground floor shops that consist of an open plan area on the ground floor and a storage…
$539,462
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Инвестиционная 1 150 м² в Тими, Кипр
Инвестиционная 1 150 м²
Тими, Кипр
Площадь 1 150 м²
Building for sale close to paphos international airport.  Currently the building is being us…
$922,888
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Инвестиционная 800 м² в Агия Мариноуда, Кипр
Инвестиционная 800 м²
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
This is an unfinished project in Agia Marinouda/Geroskipou. It is located in a build up area…
$434,300
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Инвестиционная 500 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 500 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 500 м²
Three-storey mixed-use building with residential plot for sale in Geroskipou. It comprises o…
$3,05 млн
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Инвестиционная в Polis Chrysochous, Кипр
Инвестиционная
Polis Chrysochous, Кипр
This is a project proposal with secured building permission for the construction of 43 super…
$3,04 млн
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Инвестиционная 6 117 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 6 117 м²
район Пафос, Кипр
Площадь 6 117 м²
Residential plot for sale located in Petridia area.  The land falls in a residential zone (K…
$2,39 млн
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Инвестиционная 5 259 м² в Нео Хорио, Кипр
Инвестиционная 5 259 м²
Нео Хорио, Кипр
Площадь 5 259 м²
Residential Project on the seafront of Neo Chorio, consisting of 16 villas with building per…
$14,89 млн
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