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Квартиры с садом в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
78
Tserkezoi Municipality
16
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51 объект найдено
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 6
Резиденция с садами и тренажерным залом в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$615,848
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр Закрытая резиденция ра…
$306,884
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$544,939
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$570,563
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр Новый…
$726,963
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр Предлагаются …
$763,568
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагается квартира с большим балконом…
$505,714
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 239 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с собственной гаванью для яхт, ресторанами и спа-центром, рядом с центром…
$4,06 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
For sale under construction two bedroom penthouse apartment with roof garden in kapsalos - L…
$295,291
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
$1,10 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются квартиры с большими терра…
$1,13 млн
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 181 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, район Каллифея - провинция …
$288,952
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 442 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 472 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$544,939
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Лимассол, Кипр Резиденция располагает парков…
$280,877
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Комната 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$273,955
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 38
Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Ки…
$863,436
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Комната 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Продается независимый роскошный дом с двумя спальнями в районе Капариш в Протарасе, с 95 кв.…
$294,951
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
$665,782
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр Предлагаются новые виллы с садами и …
$923,773
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Стильный комплекс вилл с бассейнами рядом с гаванью и набережной, Лимассол, Кипр Предлагают…
$394,268
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагаются э…
$608,566
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Комната 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 180 кв.м…
$549,909
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 550 м²
$1,49 млн
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Квартира 7 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 7 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 560 м²
Количество этажей 3
Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр Предлагается диз…
$3,15 млн
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются квартир…
$689,026
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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