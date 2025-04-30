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Квартиры с террасой в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
78
Tserkezoi Municipality
16
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69 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$338,092
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с верандами, парковочным…
$368,749
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 6
Резиденция с садами и тренажерным залом в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$615,848
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр Закрытая резиденция ра…
$306,884
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр Новый…
$726,963
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр Предлагаются …
$763,568
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагается квартира с большим балконом…
$505,714
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 4
Новая элитная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Лимассола, Кипр П…
$453,035
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 239 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с собственной гаванью для яхт, ресторанами и спа-центром, рядом с центром…
$4,06 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с парковкой, Меса Гитонья, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными…
$436,919
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 13
Современные апартаменты в жилом комплексе недалеко от моря в Лимассоле, Кипр Потрясающая ул…
$1,39 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются квартиры с большими терра…
$1,13 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с живописным видом недалеко от моря и центра Лимассола, Кипр П…
$655,379
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр Предлагаются апартамен…
$418,415
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Резиденция с бассейном и спа-зоной в 150 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Резиденция распола…
$1,07 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Лимассол, Кипр Резиденция располагает парков…
$280,877
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 38
Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Ки…
$863,436
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр Предлагаются качественные квартиры с боль…
$355,381
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с пляжами, Лимассол, Кипр Красивая современная резиденци…
$416,114
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция рядом с причалом для яхт, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаме…
$336,906
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
$665,782
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагаются элитные апартаменты с большими крыты…
$554,991
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 288 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция недалеко от пляжа, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются квартиры…
$1,31 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр Предлагаются новые виллы с садами и …
$923,773
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Стильный комплекс вилл с бассейнами рядом с гаванью и набережной, Лимассол, Кипр Предлагают…
$394,268
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Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в 100 метрах от моря, в историческом центре Лимассола, Кипр Предлагаются а…
$221,580
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в престижном районе, рядом с центром Лимассола, Кипр Предлагаются апартаме…
$289,732
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Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном в 900 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предлагаются элитн…
$395,308
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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