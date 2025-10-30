Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры около гольф-клуба в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
24
Tserkezoi Municipality
22
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 5
$1,11 млн
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/5
$932,342
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 5
$1,06 млн
