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Квартиры у моря в Limassol Municipality, Кипр

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Лимасол
9
Tserkezoi Municipality
27
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100 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Прекрасно отремонтированная 2-комнатная квартира в востребованном районе Неаполи Лимассола, …
$455,857
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Исследуйте роскошную 3-комнатную квартиру на берегу моря для продажи в Неаполи, Лимассол, с …
$3,23 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы рады представить этот роскошный, современный дизайн, трехкомнатная квартира на верхнем эт…
$796,743
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$391,789
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Роскошная квартира на Кипре в Лимассоле — Ваш уголок у моря и выгодная инвестиция! Иде…
$320,082
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Расположенный в центре города, где встречаются традиционные культурные и современные деловые…
$1,09 млн
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Откройте для себя современную жилую квартиру в районе Закаки в самом удобном месте. Новая кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Расположенный в центре города, где встречаются традиционные культурные и современные деловые…
$1,09 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
? Современный полноэтажный дом с исключительной конфиденциальностью и комфортом Расположенн…
$494,408
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Опыт возвышенного прибрежного проживания в этом исключительном пентхаусе с 2 спальнями, идеа…
$1,73 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
С минималистской эстетикой эти шесть квартир предназначены для создания уединенной и мирной …
$446,749
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
С минималистской эстетикой эти шесть квартир предназначены для создания уединенной и мирной …
$470,683
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы рады представить этот роскошный, современный дизайн, трехкомнатная квартира на верхнем эт…
$796,743
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$437,882
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Занимая первоклассное положение на верхнем этаже на 5-м этаже, эта элегантная трехкомнатная …
$2,06 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Расположенный в центре города, где встречаются традиционные культурные и современные деловые…
$1,16 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Опыт поднял современную жизнь в самом сердце оживленного района Лимассола Неаполис, всего в …
$604,969
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 037 м²
Достопримечательность роскоши, расположенная на вершине культовой башни Residence Tower в са…
$13,37 млн
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Квартира 7 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 7 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 470 м²
Мы представляем вам эту красивую, роскошную, очень ухоженную 7-спальную отдельно стоящую вил…
$1,09 млн
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 478 м²
Испытайте новый уровень жизни с этой необычной резиденцией, занимающей весь 28-й этаж одной …
$12,30 млн
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Эта башня устанавливает новый ориентир для элитной средиземноморской жизни. Он отмечает прир…
$12,10 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Потрясающая новая двухкомнатная квартира, расположенная в здании Landmark Beachfront, распол…
$2,13 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Красивая двухкомнатная квартира с потрясающим видом на море теперь доступна в Неаполисе. Ра…
$529,723
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
С минималистской эстетикой эти шесть квартир предназначены для создания уединенной и мирной …
$444,523
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Расположенный в живописных холмах Агиа Файлы, изысканный блок апартаментов готов переопредел…
$414,500
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Расположенная на верхнем (5-м) этаже, эта просторная трехкомнатная квартира предлагает возвы…
$1,43 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта роскошная полностью отремонтированная двухкомнатная пентхаусная квартира расположена в в…
$633,777
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Эта башня устанавливает новый ориентир для элитной средиземноморской жизни. Он отмечает прир…
$12,10 млн
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 3/3
Представляем роскошную, недавно построенную квартиру с пентхаусом на 3 спальни, расположенну…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Расположенный в центре города, где встречаются традиционные культурные и современные деловые…
$1,16 млн
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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