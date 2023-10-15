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Квартиры с видом на море в Лимассоле, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€501,228
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€320,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€850,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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