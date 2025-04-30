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Квартиры возле озера в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
78
Tserkezoi Municipality
16
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens…
$613,768
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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