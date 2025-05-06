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Квартиры-студии в Limassol Municipality, Кипр

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13 объектов найдено
Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$225,317
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$350,996
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/3
В этих резиденциях есть 25 обслуживаемых квартир-студий, расположенных в Старом городе Лимас…
$204,937
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошная студия на продажу в жилом проекте One Tower в Лимассоле, Неаполисский район - цент…
$718,976
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
В этих резиденциях есть 25 обслуживаемых квартир-студий, расположенных в Старом городе Лимас…
$223,053
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$270,607
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Опыт городской элегантности в Закаки, Лимассол Добро пожаловать в проект, ваш новый роскошн…
$220,788
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
Продается современная квартира в большом закрытом комплексе. Комплекс включает в себя бассей…
$274,004
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/4
Продается современная квартира в большом закрытом комплексе. Комплекс включает в себя бассей…
$283,062
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$362,319
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$373,641
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Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Проект, расположенный в самом сердце исторического центра Лимассола, предлагает 17 современн…
$224,185
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Внимание к фойе интерьеров премиального жилого комплекса: поток в центре Лимассола проявляет…
$328,351
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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