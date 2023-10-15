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Квартиры с бассейном в Лимассоле, Кипр

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45 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€500,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€270,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 2 этаже жи…
€188,000
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
€156,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Строящаяся двухкомнатная роскошная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на…
€190,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 98 кв.м.м. крытые…
€694,439
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лим…
€1,28 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Продается в стадии строительства трех квартир - в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, площ…
€662,393
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
€711,280
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€700,854
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Мутайяка , Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, с 101 кв.м. крытые …
€723,831
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Мутайяка , Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€719,796
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 100 кв.м. крытые …
€726,640
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Трехкомнатная квартира в стадии строительства на продажу в Агиос Афанасиос - провинция Лимас…
€688,226
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 116 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 93 кв.м. крытые инт…
€599,544
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
€666,402
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
€618,838
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 104 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 81 …
€378,870
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 149 м²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
€770,800
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Мутайяка , Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Мутайяка , Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€750,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
€540,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Мутайяка , Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
€770,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Three bedroom whole floor apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 160 sq.…
€700,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Мутайяка , Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
€770,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€640,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€580,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 163 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
€588,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 163 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
€622,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, покрытая 133 кв.м., кры…
€642,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 212 м²
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе на целый этаж в Джермасогии - провинция Лимассо…
€1,03 млн

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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