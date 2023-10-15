ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Лимасол
Квартиры
Квартиры с бассейном в Лимассоле, Кипр
однокомнатные
7
двухкомнатные
11
трехкомнатные
8
Квартира
Очистить
45 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
2
2
103 м²
1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
1
1
64 м²
1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
2
106 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 2 этаже жи…
€188,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
1
66 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
€156,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
2
107 м²
Строящаяся двухкомнатная роскошная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
3
127 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 98 кв.м.м. крытые…
€694,439
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
4
235 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лим…
€1,28 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
3
122 м²
Продается в стадии строительства трех квартир - в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, площ…
€662,393
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
3
131 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
€711,280
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Пареклисия, Кипр
3
126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€700,854
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Мутайяка , Кипр
3
131 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, с 101 кв.м. крытые …
€723,831
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Мутайяка , Кипр
3
126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€719,796
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
3
117 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 100 кв.м. крытые …
€726,640
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
3
126 м²
Трехкомнатная квартира в стадии строительства на продажу в Агиос Афанасиос - провинция Лимас…
€688,226
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
2
116 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 93 кв.м. крытые инт…
€599,544
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
145 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
€666,402
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
€618,838
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
2
104 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 81 …
€378,870
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
2
149 м²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
€770,800
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Мутайяка , Кипр
4
183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
3
147 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
€540,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Мутайяка , Кипр
3
125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
€770,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Лимасол, Кипр
3
190 м²
Three bedroom whole floor apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 160 sq.…
€700,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Мутайяка , Кипр
3
139 м²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
€770,000
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€640,000
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
€580,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
3
163 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
€588,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
3
163 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
€622,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
3
167 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, покрытая 133 кв.м., кры…
€642,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Лимасол, Кипр
3
212 м²
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе на целый этаж в Джермасогии - провинция Лимассо…
€1,03 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL