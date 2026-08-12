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Квартиры с бассейном в Limassol Municipality, Кипр

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Лимасол
9
Tserkezoi Municipality
27
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45 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 4/4
Этот великолепный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в самом сердце престижного района Ка…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Этаж 4/4
Цена: 1 340 000 евро + НДС Подробности о пентхаусе 402А: Пол - Четвертый Спальни - 3 Чистая…
$1,55 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 4/4
Этот исключительный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в самом сердце престижного района …
$1,27 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Этот бутиковый жилой комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря, рядом с престижной…
$4,69 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Цена: 1 300 000 евро + НДС Подробности о пентхаусе 401B: Пол - Четвертый Спальни - 3 Чистая…
$1,50 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Nocturna Shores Apartments это престижный жилой комплекс на набережной в самом сердце нового…
$2,47 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Продаётся: просторная и элегантная 2-спальная квартира в закрытом комплексе с премиальными у…
$516,337
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Nocturna Shores Apartments это престижный жилой комплекс на набережной в самом сердце нового…
$1,96 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Этаж 3
$1,43 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Продаётся: современная и светлая 3-спальная квартира в закрытом комплексе с премиальными удо…
$621,951
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 6/6
Разположен в сърцето на Лимасол, този бутиков жилищен анклав превръща ежедневието във вдъхно…
$2,76 млн
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Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Этаж 3
$1,11 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Этаж 1/4
Этот бутиковый жилой комплекс, состоящий всего из шести эксклюзивных резиденций и двух пентх…
$5,42 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Этаж 4/4
Цена: 1 350 000 евро + НДС Подробности о пентхаусе 402B: Пол - Четвертый Спальни - 3 Чистая…
$1,56 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/5
Открийте необикновен начин на живот на брега в тази просторна резиденция с три спални, разпо…
$4,50 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 253 м²
Этаж 2
$1,27 млн
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Продаётся: стильная 1-спальная квартира в закрытом комплексе с премиальными удобствами — бас…
$328,578
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 540 м²
Этаж 17/18
Этот необыкновенный пентхаус занимает два верхних этажа одного из первых высотных комплексов…
$13,39 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Рафиниран 3-стаен апартамент е наличен за продажба в Агия Фила, Лимасол — търсена жилищна зо…
$745,344
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 136 м²
$538,908
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$540,534
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 204 м²
Строящаяся трехкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью…
$1,10 млн
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 187 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…
$996,984
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Квартира 2 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 159 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
$576,483
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Комната 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
$639,894
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 156 м²
$986,834
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$636,891
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Апартаменты в комплексе высокого класса в Лимассоле! Лимассол - это бизнес столица Кипра,…
$345,017
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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