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Квартиры с видом на горы в Лимассоле, Кипр

однокомнатные
7
двухкомнатные
11
трехкомнатные
8
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€500,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
€270,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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