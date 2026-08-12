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Квартиры с видом на горы в Limassol Municipality, Кипр

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Лимасол
9
Tserkezoi Municipality
27
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14 объектов найдено
Квартира 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Откройте для себя современную жилую квартиру в районе Закаки в самом удобном месте. Новая кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Современная роскошь, живущая в сердце Лимассола Расположенная в очень востребованном районе …
$579,886
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Это первое в своем роде закрытое сообщество в Лимассоле, наполненное жизнью, удивительными к…
$482,823
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 3/3
Представляем роскошную, недавно построенную квартиру с пентхаусом на 3 спальни, расположенну…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Это первое в своем роде закрытое сообщество в Лимассоле, наполненное жизнью, удивительными к…
$482,823
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Трехспальная квартира в центре Лимассола Квартира располагается в одном из центральных ра…
$515,424
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа,…
$665,782
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 23
Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, К…
$3,43 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
2-Спальная квартира в Като Полемидия Квартира располагается в новом районе Като Полимидии…
$402,534
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
2-Спальные апартаменты с небольшим участком Жилой комплекс располагается в горах района А…
$533,865
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
Этаж 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
2-Спальные апартаменты в Меса Гетонии Квартира располагается в небольшом жилом комплексе,…
$320,319
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 9/21
Односпальная квартира в Лимассоле с видом на море Односпальная квартира располагается в с…
$1,03 млн
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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