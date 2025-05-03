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Пентхаусы с видом на горы в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
104
Гермасойя
95
Demos Agiou Athanasiou
59
Koinoteta Agiou Tychona
3
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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
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с видом на море
Недорогая
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