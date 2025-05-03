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Пентхаусы с садом в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
104
Гермасойя
95
Demos Agiou Athanasiou
59
Koinoteta Agiou Tychona
3
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8 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются квартиры с большими терра…
$1,13 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами, садами и зонами отдыха в 750 метрах от пляжа, Гермасогейя, Ки…
$684,679
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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