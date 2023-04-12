Купить коммерческую недвижимость в Черногории

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Отель 70 комнат
Подгорица, Черногория
70 Количество комнат
6 788 м²
Количество этажей 5
€ 7,800,000
Дорогой, Сообщаем вам, что компания NIKIĆ продает гостиницу, расположенную в са…
Коммерческая 14 комнат
Бар, Черногория
14 Количество комнат
850 м²
Количество этажей 4
€ 1,600,000
Вилла с 14 апартаментами и видом на море в Баре! От моря всего 700 метра по ровной местност…
Коммерческая
Sutvara, Черногория
Цена по запросу
U5-134. Участок в Дуб, КоторПродается участок в Дуб, Котор Участок расположен в тихом жилом…
Отель 4 спальни
Черногория, Черногория
150 м²
€ 185,000
Код объекта - 4.25.17.11337Трехэтажный мини отель недалеко от моря в Сутоморе, Бар Характер…
Отель
Morinj, Черногория
€ 6,850,000
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
Коммерческая 2 спальни
Будва, Черногория
115 м²
€ 365,000
Продётся коммерческое помещение в самом центре Будвы, неподалёку от торгового центра TQ Plaz…
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Отель
Будва, Черногория
620 м²
€ 1,050,000
Отель расположен в пяти минутах ходьбы от исторического центра Будвы – старого города.…
Офис
Будва, Черногория
70 м²
€ 315,000
Продается высококлассное коммерческое помещение в многофункциональном комплексе премиум-клас…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
25 м²
€ 52,000
Код объекта - 0.n/a.16.Продается офисное 2-уровневое помещение 25м2 (укнижено 21м2) в Македо…
Коммерческая 1 спальня
Будва, Черногория
44 м²
€ 195,000
Продается коммерческое помещение в центре Будвы. Помещение располагается на втором этаже тор…
Коммерческая
Крашичи, Черногория
€ 200,000
U5-121. Участок в Люстице, Красичи Продается участок, который находится в городе Краси…
Отель 9 спален
Черногория, Черногория
270 м²
€ 700,000
Код объекта - 1.30.17.11250Срочная продажа! Супер-локация- Центр Будвы! Площадь мини-отеля б…
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат
550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Коммерческая
Шишичи, Черногория
€ 255,000
U4-288. Урбанизированный участок в РадановичахПродается коммерческий или жилой участок площа…
Коммерческая
Доброта, Черногория
€ 470,000
U5-120. Урбанизированная земля в Доброте, КоторПродается урбанизированная земля в Доброте, К…
Коммерческая 28 комнат
Ульцинь, Черногория
28 Количество комнат
1 800 м²
€ 1,650,000
Отель расположен в Улцинь, район Штой, рядом с магистралью и 13-км песчаным пляжем До моря п…
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Магазин
Община Колашин, Черногория
284 м²
€ 955,000
Добро пожаловать в эксклюзивное коммерческое пространство в самом сердце Тивата, Черногория.…
Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
Коммерческая
Бечичи, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Отель 6 комнат
durici, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
32 м²
€ 60,000
Код объекта - 9.25.16.11171Продается офисное помещение 32м2 в районе Македонско населье г.Ба…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
120 м²
€ 120,000
Код объекта - 4.25.16.11162Коммерческое помещение под кафе, бар с террасой в Сутоморе Площад…
Коммерческая 4 спальни
Черногория, Черногория
310 м²
€ 280,000
Код объекта - 2.25.11.11135Трехэтажный дом с камином в Сутоморе на равнине. Площадь дома 310…
Ресторан, кафе 4 спальни
Шушань, Черногория
500 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Отель 11 спален
canj, Черногория
372 м²
€ 375,000
Мини-отель на продажу в Чане. Расположен всего в 800 метрах от просторного 1200-метрового…
Коммерческая
Будва, Черногория
50 м²
€ 120,000
Продается коммерческое помещение в центре Будвы. Он расположен на первом этаже шестиэтажного…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
9 м²
€ 29,000
Код объекта - 9.25.16.11130Продается офисное помещение в Македонском населье г.Бар. Близко к…
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