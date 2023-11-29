Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Zelenika-Kuti

Коммерческая недвижимость в Zelenika-Kuti, Черногория

отели
3
5 объектов найдено
Отель в Зеленика, Черногория
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в Зеленика, Черногория
Коммерческая
Зеленика, Черногория
U5-112. Large urbanized plot in ZelenikaFor sale flat urbanized plot with a total area of 83…
€70,000
Оставить заявку
Коммерческая 9 спален в Zelenika-Kuti, Черногория
Коммерческая 9 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 9
Площадь 550 м²
Готовый туристический бизнес в Зеленике, в тихом, уединеннои районе, рядом с городом Герцег-…
€580,000
Оставить заявку
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Продается дом-апартаменты (Отель) с видом на море на берегу Адриатического моря в Черногории…
€500,000
Оставить заявку
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Продается гостиница/мини-отель общей площадью 450 м2, на берегу Боко-Которского залива.Отель…
€950,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти