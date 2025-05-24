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Коттеджи с видом на море в Черногории

Будва
3
Тиват
3
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4 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Кумбор, Черногория
Коттедж 6 комнат
Кумбор, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Шикарный дом у моря в Черногории! ✨ Простор, комфорт и уединение в живописном поселке Кум…
$1,57 млн
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Коттедж 4 комнаты в Кунье, Черногория
Коттедж 4 комнаты
Кунье, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в поселке Утеха, Барская ривьера. Дом площадью 155м2 расположен на участке …
$182,540
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Коттедж 3 спальни в Тиват, Черногория
Коттедж 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Современный дом находится в коттеджном поселке Tivat Hills, всего в 2 км от Porto Montenegro…
$469,684
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Коттедж 9 комнат в Будва, Черногория
Коттедж 9 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 620 м²
Количество этажей 3
Продаются три отдельностоящих здания в Будванской ривьере рядом со Свети Стефаном.   О…
$546,062
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