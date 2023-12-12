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Черногория
Коммерческая
Доброта
Коммерческая недвижимость в Доброта, Черногория
отели
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9 объектов найдено
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Коммерческая
Доброта, Черногория
339 м²
Продается апарт отель в Доброте. 2 км от Котора. 200 метров до моря. Закрытая территория, б…
€690,000
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Отель 7 спален
Доброта, Черногория
7
380 м²
NUM 5291 Продается очаровательный отель, расположенный в живописном городе Котор, Доброта. …
€2,25 млн
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Коммерческая с видом на море
Доброта, Черногория
U5-120. Урбанизированная земля в Доброте, КоторПродается урбанизированная земля в Доброте, К…
€470,000
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Коммерческая с видом на море
Доброта, Черногория
U9-1001. Урбанизированный участок в ПрканджеУчасток на продажу в Которской бухте, Пркань, Че…
€360,000
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Коммерческая с парковкой, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
584 м²
К2-047. Эксклюзивный отель в Доброте ( Котор Бэй ) Этот красивый небольшой отель считается л…
€6,00 млн
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Коммерческая с видом на море
Donji Orahovac, Черногория
U5-113. Урбанизированный участок с видом на море в ОраховацеПродается плоский участок с видо…
€265,000
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Отель 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
6
380 м²
Бока Которская бухта, район Муо. Действующий отель на 5 апартаментов с потрясающим видом…
Цена по запросу
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
400 м²
Площадь у основания – 230 кв.м. Этажность 3 Общая разрешённая площадь жилых помещений …
€350,000
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Отель 7 спален с видом на море
Доброта, Черногория
7
3
174 м²
Продается трехэтажный мини-отель в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей площадью …
€1,50 млн
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