Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Доброта

Коммерческая недвижимость в Доброта, Черногория

отели
3
9 объектов найдено
Коммерческая в Доброта, Черногория
Коммерческая
Доброта, Черногория
Площадь 339 м²
Продается апарт отель в Доброте. 2 км от Котора. 200 метров до моря. Закрытая территория, б…
€690,000
Оставить заявку
Отель 7 спален в Доброта, Черногория
Отель 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 380 м²
NUM 5291 Продается очаровательный отель, расположенный в живописном городе Котор, Доброта. …
€2,25 млн
Оставить заявку
Коммерческая с видом на море в Доброта, Черногория
Коммерческая с видом на море
Доброта, Черногория
U5-120. Урбанизированная земля в Доброте, КоторПродается урбанизированная земля в Доброте, К…
€470,000
Оставить заявку
Коммерческая с видом на море в Доброта, Черногория
Коммерческая с видом на море
Доброта, Черногория
U9-1001. Урбанизированный участок в ПрканджеУчасток на продажу в Которской бухте, Пркань, Че…
€360,000
Оставить заявку
Коммерческая с парковкой, с балконом, с мебелью в Доброта, Черногория
Коммерческая с парковкой, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
Площадь 584 м²
К2-047. Эксклюзивный отель в Доброте ( Котор Бэй ) Этот красивый небольшой отель считается л…
€6,00 млн
Оставить заявку
Коммерческая с видом на море в Donji Orahovac, Черногория
Коммерческая с видом на море
Donji Orahovac, Черногория
U5-113. Урбанизированный участок с видом на море в ОраховацеПродается плоский участок с видо…
€265,000
Оставить заявку
Отель 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Отель 6 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Бока Которская бухта, район Муо. Действующий отель на 5 апартаментов с потрясающим видом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
Площадь 400 м²
Площадь у основания – 230 кв.м. Этажность 3 Общая разрешённая площадь жилых помещений …
€350,000
Оставить заявку
Отель 7 спален с видом на море в Доброта, Черногория
Отель 7 спален с видом на море
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Продается трехэтажный мини-отель в Доброте, недалеко от города Котор. Здание общей площадью …
€1,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти