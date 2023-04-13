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Купить коммерческую недвижимость на Кипре

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503 объекта найдено
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект, расположенный в самом сердце Лимассола, самого престижного района для бизнеса.…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Офисы в центре города, под полной реконструкцией!!Здание находится п…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Потрясающая коммерческая застройка в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживленном…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в отличном месте в квартале Агиа Триада муниципалитета Лимассола. О…
Магазинв Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Магазинв demos mesa geitonias, Кипр
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
330 м²
€ 1,200,000
Объект (коммерческое здание) находится в центре города. Состоит из трех помещений (2 магазин…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
1 250 м²
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 1250 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
1 325 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 1325 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
Отельв Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
2 000 м²
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
1 600 м²
€ 5,190,000
Продается бизнес площадью 1600 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 371 м²
€ 7,500,000
Продается бизнес площадью 4371 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. В настоящ…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 490 м²
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 1490 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
226 м²
€ 1,636,800
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
900 м²
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
116 м²
€ 1,071,137
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
148 м²
€ 2,102,443
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Отельв Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
1 500 м²
€ 3,500,000
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
651 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческая 12 спаленв Пафос, Кипр
Коммерческая 12 спален
Пафос, Кипр
560 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
500 м²
€ 595,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
183 м²
€ 2,200,000
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…

Регионы с недвижимостью на продажу

Кипр
Никосия
Лимасол
Пафос
Пафос
Ларнака
Строволос
demos agiou athanasiou
Никосия
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koinoteta agiou tychona
demos kato polemidion
Лакатамия
demos germasogeias
Polis Chrysochous
Пейя
Полис
Chloraka
koinoteta chloraka
Xylotympou

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