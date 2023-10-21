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Коммерческая недвижимость в Арадиппоу, Кипр

магазины
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6 объектов найдено
Коммерческая в Арадиппоу, Кипр
Коммерческая
Арадиппоу, Кипр
Two-storey commercial building in Agios Fanourios in Aradippou. The property enjoys very goo…
Цена по запросу
Магазин в Арадиппоу, Кипр
Магазин
Арадиппоу, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином расположен в Арадиппу, Ларнака. Он состоит из внутренней…
Цена по запросу
Коммерческая в Арадиппоу, Кипр
Коммерческая
Арадиппоу, Кипр
  Трехэтажное здание в Крассе, район, Ларнака.1-й этаж состоит из стойки регистрации, а 3 оф…
Цена по запросу
Магазин в Арадиппоу, Кипр
Магазин
Арадиппоу, Кипр
Это свойство представляет собой недавно отремонтированный магазин / выставочный зал & nbsp; …
Цена по запросу
Магазин с холодильником в Арадиппоу, Кипр
Магазин с холодильником
Арадиппоу, Кипр
Это мастерская, специально используемая для приготовления пищи, в промышленной зоне Арадиппу…
Цена по запросу
Коммерческая в Арадиппоу, Кипр
Коммерческая
Арадиппоу, Кипр
Продается недвижимость в коммерческих зданиях в квартале Агиос Фануриос муниципалитета Аради…
Цена по запросу
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