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Коммерческая недвижимость в Лимасол, Кипр

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129 объектов найдено
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
A 3-storey commercial building in the city center of Limassol.The building si fully rented f…
Цена по запросу
Доходный дом в Лимасол, Кипр
Доходный дом
Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Продается 3-этажное коммерческое здание, расположенное недалеко от церкви Айя-Напа в Лимассо…
€600,000
Доходный дом в Лимасол, Кипр
Доходный дом
Лимасол, Кипр
Площадь 841 м²
Проект представляет собой трехэтажное здание, расположенное в центре Лимассола, космополитич…
€1,50 млн
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Площадь 305 м²
Продается офис в новом коммерческом здании, расположенном на одной из самых оживленных торго…
€1,80 млн
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
A ground floor shop with a mezaninein the heart of Limassol. The shop is long term leased to…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
The property under consideration is comprised of four office units in one floor, primely loc…
Цена по запросу
Отель в Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
Продается здание площадью 0 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью
€580,000
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Constracted as the cornerstone of a long term vision to redefine Limassol's commercial lands…
Цена по запросу
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город в Лимасол, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Лимасол, Кипр
Площадь 1 259 м²
Продается бизнес площадью 1259 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на город. …
€9,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 259 м²
Этаж 1/1
Продается бизнес площадью 1259 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на город. …
€9,00 млн
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Двухэтажное здание на угловом участке превосходно расположено в 250m от моря, недалеко от пр…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Три построенных из камня унифицированных торговых центра, которые в настоящее время работают…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Совершенно новый магазин в современном современном проекте, расположенный в самом сердце Лим…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Исторически занесенное в список здание, расположенное в самом сердце старого города Лимассол…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Коммерческое здание на продажу в центре города в очень заметном месте.Здание имеет внутренню…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Новый проект, расположенный в самом сердце Лимассола, самого престижного района для бизнеса.…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Офисы в центре города, под полной реконструкцией!!Здание находится п…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 4 371 м²
Продается бизнес площадью 4371 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. В настоящ…
€7,50 млн
Коммерческая с парковкой в Лимасол, Кипр
Коммерческая с парковкой
Лимасол, Кипр
Площадь 1 490 м²
Продается бизнес площадью 1490 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
€2,50 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Площадь 1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Площадь 805 м²
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€4,00 млн
Коммерческая с видом на море в Лимасол, Кипр
Коммерческая с видом на море
Лимасол, Кипр
Площадь 183 м²
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€2,20 млн
Коммерческая с видом на море в Лимасол, Кипр
Коммерческая с видом на море
Лимасол, Кипр
Площадь 294 м²
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€2,00 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 650 м²
Предлагаем на продажу здание апартаментов в Лимассоле. Проект расположен в уютном жилом комп…
€2,30 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 566 м²
Особенности недвижимости:➢ Первый этаж: 870 кв.м➢ Дополнительный уровень: 471кв.м➢ Расширени…
€3,04 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в самом центре Лимасола в туристической зо…
€1,20 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 370 м²
Продается коммерческая недвижимость в центральной части Лимассола, район Меса Гетонья. В пеш…
€1,50 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Продается таверна с большим зеленным участком в прекрасной деревне Фасула. Объект расположен…
€3,65 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 607 м²
Предлагаем инвестиционный проект на продажу. Проект находится в очень востребованном районе …
€3,50 млн
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