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Коммерческая недвижимость в Oroklini, Кипр

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Oroklini, Кипр
Коммерческая 1 комната
Oroklini, Кипр
Комнаты 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 182 кв.м В Ларнаке
€165,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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