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Коммерческая недвижимость в Geri, Кипр

1 объект найдено
Коммерческая в Geri, Кипр
Коммерческая
Geri, Кипр
Two-storey Industrial building. The ground floor consists of an office space, 2 W/Cs (one wi…
Цена по запросу
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