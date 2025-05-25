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Коммерческая недвижимость в Trachoni Municipality, Кипр

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 139 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 139 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$7,81 млн
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Коммерческое помещение 1 705 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 1 705 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 1 705 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$10,00 млн
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Коммерческое помещение 1 493 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 1 493 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 1 493 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$8,24 млн
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