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Коммерческая недвижимость в Протарас, Кипр

2 объекта найдено
Коммерческая с Spalni в Протарас, Кипр
Коммерческая с Spalni
Протарас, Кипр
Большой участок земли с утвержденной лицензией на строительство здания коммерческого использ…
€440,000
Отель 1 комната с furnishings в Протарас, Кипр
Отель 1 комната с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн
Realting.com
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