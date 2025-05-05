Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Русенская область
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Русенской области, Болгария

Бяла
3
Квартира Удалить
Очистить
26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру с видом на море в комплексе Silver Beach в Бьяла Болгария…
$149,796
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
Агентство недвижимости IBG с радостью предлагает в аренду эту великолепную двухкомнатную ква…
$606
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/7
Агентство недвижимости IBG с радостью предлагает в аренду эту светлую и просторную двухкомна…
$397
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Русе, Болгария
Квартира
Русе, Болгария
Площадь 1 519 м²
Этаж 1/1
IBG предлагает на продажу мясоперерабатывающий завод и бойню в городе Русе. Предприятие пост…
$416,804
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Червена-Вода, Болгария
Квартира
Червена-Вода, Болгария
Площадь 940 м²
IBG Real Estates предлагает на продажу этот сельский участок, расположенный в большой и благ…
$16,232
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Brashlen, Болгария
Квартира
Brashlen, Болгария
Площадь 932 м²
Расположение: Braslen Village, Ruse Region Размер участка: 932 кв.м. Описание недвижимости: …
$11,915
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/5
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру с видом на море. Квартира расположена в Byala Beach Resor…
$118,659
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Агентство недвижимости IBG Real Estates с радостью предлагает на продажу просторную 1-комнат…
$107,666
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 5 комнат в Ruse, Болгария
Квартира 5 комнат
Ruse, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 4/5
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту квартиру-пентхаус, расположенную н…
$254,308
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Предлагаем вам трехкомнатную квартиру в комплексе Солнечный сезон в Бяле. Ежегодная плата за…
$92,505
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
Агентство недвижимости IBG с радостью предлагает на продажу эту светлую и солнечную квартиру…
$79,539
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Ruse, Болгария
Квартира
Ruse, Болгария
Площадь 18 м²
Этаж -1/6
Ищете безопасное и удобное место для парковки автомобиля? Мы предлагаем парковочное место дл…
$71
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 5 комнат в Русе, Болгария
Квартира 5 комнат
Русе, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/7
IBG Real Estates предлагает продажу эту хорошо продуманную квартиру с 3 спальнями, расположе…
$123,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Червена-Вода, Болгария
Квартира 3 комнаты
Червена-Вода, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Агентство недвижимости IBG с радостью предлагает на продажу эту светлую двухкомнатную кварти…
$35,711
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
IBG Real Estates рада предложить для продажи эту уютную квартиру с одной спальней, расположе…
$98,144
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Русе, Болгария
Квартира
Русе, Болгария
Площадь 1 819 м²
Мы представляем вам прекрасную возможность владеть посылкой площадью 1819 кв.м. на окраине г…
$33,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 4 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 4 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 12/15
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту просторную квартиру, расположенную…
$94,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Novo selo, Болгария
Квартира
Novo selo, Болгария
Площадь 1 175 м²
IBG Real Estates предлагает на продажу этот сельский участок, расположенный в большой и благ…
$9,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 3 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает вам на продажу этот 2-комнатный дом с …
$91,271
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 4 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 4 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/8
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу эту светлую двухкомнатную к…
$94,176
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 5 комнат в Иваново, Болгария
Квартира 5 комнат
Иваново, Болгария
Число комнат 5
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG Real Estate с радостью предлагает на продажу эту недвижимость, ра…
$21,643
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Ruse, Болгария
Квартира
Ruse, Болгария
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
IBG Real Estates предлагает на продажу двойной гараж на первом этаже в совершенно новом пост…
$49,635
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 3 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/7
IBG Real Estates предлагает в аренду магазин в квартале Мидия Энос города Русе. Помещение на…
$595
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 8 комнат в Ekzarh Iosif, Болгария
Квартира 8 комнат
Ekzarh Iosif, Болгария
Число комнат 8
Площадь 1 400 м²
Этаж 3/3
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту недвижимость, расположенную в живо…
$97,921
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Русе, Болгария
Квартира
Русе, Болгария
Площадь 275 м²
Расположение: Дружба 2, Русе Размер участка: 275 кв.м. Статус: Выровненный участок со снесен…
$30,733
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 2 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/15
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту однокомнатную квартиру, расположен…
$75,262
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български

Типы недвижимости в Русенской области

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Русенской области, Болгария

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти