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Квартиры в Tsarevo, Болгария

двухкомнатные
5
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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Sinemorets, Болгария
Квартира 2 спальни
Sinemorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2
With great pleasure we would like to offer you an apartment with two bedrooms in the living …
€105,000
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Квартира в Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
Площадь 97 м²
Этаж 5
ID 32045984For sale it is offered : Studio in the Escada Beach complex with a huge terrace.C…
€94,000
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Квартира в Tsarevo, Болгария
Квартира
Tsarevo, Болгария
€126,000
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Квартира 2 спальни в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tsarevo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 3
ID 30989070We offer a large, bright apartment with one bedroom and a practical kitchen combi…
€166,700
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Квартира 3 спальни в Tsarevo, Болгария
Квартира 3 спальни
Tsarevo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Этаж -1
ID 31208684We offer a large, bright apartment with two bedrooms and a practical kitchen comb…
€233,400
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Квартира в Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж 5
ID 22036435For sale it is offered : Studio in the Escada Beach complex with sea view.Cost: 4…
€49,900
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Квартира 2 спальни с Spalni в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Tsarevo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
28813800Apartments in the complex on the first line are offered for saleLocality: Tsarevo (N…
€66,579
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Квартира 2 спальни с Spalni в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Tsarevo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 4
#27897620 We offer a spacious and bright one-bedroom apartment on the first line of the sea …
€83,400
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Квартира 2 спальни с Spalni, с холодильником, под аренду в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni, с холодильником, под аренду
Tsarevo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Этаж 2
#26043379Offered for sale:One-bedroom apartment in "Vris" apart-hotelCost: 100 000 eurosLoca…
€100,000
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Квартира в Tsarevo, Болгария
Квартира
Tsarevo, Болгария
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи «Комплекс отдыха жилых зданий с коммерческой площ…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с Spalni в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni
Tsarevo, Болгария
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Василико I, II и III - здания, расположенные на южном побережье Черного моря, всего в 150 …
€57,000
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Квартира 1 комната в Tsarevo, Болгария
Квартира 1 комната
Tsarevo, Болгария
Комнаты 1
Площадь 45 м²
€46,000
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Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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