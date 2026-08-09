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Квартиры в Tsarevo, Болгария

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однокомнатные
16
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38 объектов найдено
Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 37 м²
Комплекс апартаментов в 100 метрах от пляжа, курортный поселок Лозенец Преимущества -Ком…
$73,478
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Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Этаж 6/6
ID 34193736Цена: 184 887 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: ЦаревоКомнат: 2Общая площа…
$211,487
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Квартира 2 комнаты в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Lozenets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
ID 34190654Цена: 148 708 евроНаселенный пункт: ЛозенецКомнат: 2Общая площадь: 80.1 кв мЭтаж:…
$171,652
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TekceTekce
Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
ID 34100736 Цена: 61 947 евроНаселенный пункт: ЛозенецКомнат: 1Общая площадь: 37.5 кв мЭтаж:…
$71,505
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Квартира 2 комнаты в Sinemorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Sinemorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
ID 34232532На продажу предлагается квартира с 1 спальней на 2-м этаже, комплекс близко к мор…
$106,938
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Квартира 2 комнаты в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Lozenets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
ID 34100742Цена: 122 967 евроНаселенный пункт: ЛозенецКомнат: 2Общая площадь: 75.97 кв мЭтаж…
$141,939
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Студия в комплексе «Оазис Резорт энд Спа», Лозенец, Болгария #34291924Cтоимость: 85 000 евро…
$98,114
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Квартира в Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
Площадь 991 м²
Регулируемый участок земли в Ахтополе Предлагаем на продажу участок земли в Ахтополе общей п…
$51,437
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Tsarevo, Болгария
Квартира
Tsarevo, Болгария
Площадь 48 м²
Этаж 6/6
ID 34193740Цена: 62 699 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: ЦаревоКомнат: 1Общая площад…
$71,188
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
ID 34100740Цена: 140 179 евроНаселенный пункт: ЛозенецКомнат: 1Общая площадь: 70.52 кв м (жи…
$161,807
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
ID 34215444Цена: 58 000 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: Лозенец Комнат: 1Общая площ…
$66,949
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Квартира в Sinemorets, Болгария
Квартира
Sinemorets, Болгария
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
ID 34233702На продажу предлагается большая студия на 3-м этаже, комплекс близко к морю,Синем…
$111,489
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Квартира 2 комнаты в Sinemorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Sinemorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
ID 34233816На продажу предлагается 2-комнатная квартира на 5-м этаже, комплекс близко к морю…
$96,700
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Квартира 2 комнаты в Sinemorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Sinemorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
ID 34232974На продажу предлагается квартира с 1 спальней на 1-м этаже, комплекс близко к мор…
$84,186
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Квартира 2 комнаты в Sinemorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Sinemorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
ID 33988654На продажу предлагается квартира с 1 спальней на 1-м этаже, комплекс близко к мор…
$142,205
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Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/6
ID 34193732 Цена: 99 313 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: ЦаревоКомнат: 2Общая площа…
$113,549
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Квартира 2 комнаты в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Lozenets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
ID 34215442Цена: 110 000 евроНаселенный пункт: Лозенец Комнат: 2Общая площадь: 57 кв. м. На …
$126,972
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Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/6
ID 34193730 Цена 89 208 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: ЦаревоКомнат: 2Общая площад…
$102,216
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
ID 34100738Цена: 66 186 евроНаселенный пункт: ЛозенецКомнат: 1Общая площадь: 37.32 кв мЭтаж:…
$76,398
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Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 6/6
ID 34193734 Цена: 102 750 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: ЦаревоКомнат: 2Общая площ…
$117,232
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Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/6
ID 34193738Цена: 114 062 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: ЦаревоКомнат: 2Общая площа…
$130,380
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Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/6
ID 34182674На продажу предлагается:Апартамент с 1 спальней в комплексе Примея Бийч РезиденсЦ…
$121,997
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Квартира в Sinemorets, Болгария
Квартира
Sinemorets, Болгария
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
ID 34232478На продажу предлагается квартира с 1 спальней на 1-м этаже, комплекс близко к мор…
$84,186
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Квартира в Tsarevo, Болгария
Квартира
Tsarevo, Болгария
Площадь 55 м²
Этаж 6/6
ID 34320964Цена: 66 168 евро + 3% от покупателяНаселенный пункт: ЦаревоКомнат: 1Общая площад…
$75,351
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Квартира в Sinemorets, Болгария
Квартира
Sinemorets, Болгария
Площадь 76 м²
Этаж 5/5
ID 34232634На продажу предлагается большая студия на 5-м этаже, комплекс близко к морю,Синем…
$108,076
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Квартира 1 спальня в Tsarevo, Болгария
Квартира 1 спальня
Tsarevo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Описание объекта: Мы предлагаем элегантную и просторную однокомнатную квартиру с потрясающим…
$140,074
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Tsarevo, Болгария
Квартира 1 спальня
Tsarevo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$93,645
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Квартира 2 комнаты в Sinemorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Sinemorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/5
ID 34232920На продажу предлагается квартира с 1 спальней на 1-м этаже, комплекс близко к мор…
$95,562
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. …
$306,009
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Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Василико I, II и III - здания, расположенные на южном побережье Черного моря, всего в 150 ме…
$61,831
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Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

с бассейном
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