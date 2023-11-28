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Квартиры в Приморско, Болгария
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Квартира 3 спальни
Primorsko, Болгария
3
76 м²
2
#31526128 Offered for sale two-bedroom apartment. Price: 132 000 euro. Location: Primorsko R…
€132,000
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Квартира
Primorsko, Болгария
344 м²
# 31683466We offer for sale a beautiful plot of land in the regulation of Primorsko.Cost: 38…
€38,900
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Квартира 2 спальни
Primorsko, Болгария
2
62 м²
4
ID 31609392For sale it is offered:1 bedroom apartment in an ordinary house with a low mainte…
€75,500
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Квартира 3 спальни
Primorsko, Болгария
3
81 м²
1
ID 31239652We offer for sale a 3-room apartment in the new Green Paradise 5 complexPrice: 66…
€66,500
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Квартира 1 спальня
Приморско, Болгария
1
1
66 м²
€59,950
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Квартира 2 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
2
59 м²
3
ID28962442One-bedroom apartment with a view of the forest in a gated complexPrice: 90,000 eu…
€90,000
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Квартира 3 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
3
106 м²
4
ID28976256Two-bedroom apartment with a view of the forest and the pool in a gated complexPri…
€125,000
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Квартира
Primorsko, Болгария
30 м²
5
Green Paradise 5 является пятой фазой круглогодичного комплекса закрытого типа The Green Par…
€45,000
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Квартира 1 спальня с Spalni
Primorsko, Болгария
2
1
58 м²
5
Представляем Вашему вниманию новый комплекс „Green Paradise Deluxe”, который расположен на п…
€110,000
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Квартира с Spalni
Primorsko, Болгария
59 м²
3
Предлагаем Вашему вниманию двухкомнатный апартамент в новый комплекс Green Paradise 2, проек…
€62,000
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Квартира 1 комната с Spalni
Primorsko, Болгария
1
1
54 м²
4
Комплекс является по своей концепции уникальным, так как он расположен в дубовой роще на ок…
€59,000
1
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Квартира с кондиционером
Primorsko, Болгария
51 м²
2
ID27657754ASK complex, studio, PrimorskoStudio, in the complex "ASK", located in Primorsko-i…
€45,927
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Квартира с кондиционером
Primorsko, Болгария
51 м²
2
ID27658238ASK complex, studio, PrimorskoStudio, in the complex "ASK", located in Primorsko-i…
€45,927
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Квартира
Lozenets, Болгария
37 м²
Комплекс апартаментов в 100 метрах от пляжа, курортный поселок Лозенец Преимущества -К…
€52,572
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Квартира
Primorsko, Болгария
Апартамент с 3-мя спальнями и просторными террасами в современном комплексе всего в 10 мин…
€156,000
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Квартира
Lozenets, Болгария
Аттрактивный участок для строительства однофамильного дома в престижном и одном из лучших че…
€80,000
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Квартира
Primorsko, Болгария
49 м²
Современный жилой апарт-комплекс для круглогодичного проживания всего в 10 мин. ходьбы от…
€59,000
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Квартира
Primorsko, Болгария
54 м²
Жилой комплекс в курортном городе Приморско Преимущества: -расположен в дубовой роще в…
€55,000
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Квартира
Primorsko, Болгария
58 м²
Красивый жилой комплекс в центральной части курортного города Приморско, в близости от мор…
€110,000
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Квартира
Primorsko, Болгария
29 м²
Жилой комплекс в курортном городе Приморско Преимущества - В 450 метрах от пляжа, …
€38,000
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Квартира
Lozenets, Болгария
241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. …
€275,712
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Квартира
Lozenets, Болгария
145 м²
Коттеджный посёлок в 3 км. от курортного поселка Лозенец. Местоположение Комплекс …
€158,000
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Квартира 2 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
2
61 м²
4
ID222255951 bedroom apartment in the Green Paradise Deluxe complex in PrimorskoPrice: 155,00…
€155,000
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Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником
Lozenets, Болгария
2
90 м²
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис. Роскош…
€160,000
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Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником
Lozenets, Болгария
2
78 м²
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис. Роск…
€100,000
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Квартира 2 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
2
60 м²
4
ID225069111 bedroom apartment in the Green Paradise Deluxe complex in PrimorskoPrice: 130,00…
€130,000
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