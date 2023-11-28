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Квартиры в Бяла, Болгария

двухкомнатные
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34 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 3
ID 32161420For sale is offered:One-bedroom apartment in G. ByalaPrice: 56000 euroLocation: G…
€56,000
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 3
ID 32081628Price: 58,100 eurosLocality: ByalaRooms: 2Area: 59.05 sq.m.Floor: 3Maintenance fe…
€58,100
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Квартира 4 спальни в Byala, Болгария
Квартира 4 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 4
Площадь 179 м²
Этаж 5
ID 32078638Price: 90,820 euros, promotion until 30.11.2023 (after the price will be 100,000 …
€90,820
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 37 м²
Этаж 2
ID 31344038Price: 41,750 eurosLocality: ByalaRooms: 1Area: 37.12 sq.m.Floor: 2nd floorMainte…
€41,750
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Квартира 3 спальни в Byala, Болгария
Квартира 3 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
ID 31774596Spacious and bright 3-room apartment with stunning sea views.Cost: 97,500 eurosLo…
€97,500
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 4
ID 31723198We offer a one-bedroom apartment on the 4th floor with a side sea view. Cost: 46 …
€46,400
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 2
ID 31657838Price: 88,788 eurosLocation: ObzorRooms: 2Total area: 57.43 sq. m.Floor: 2/5Maint…
€88,788
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 5
ID 30854776 For sale it is offered :1 bedroom apartment on the 5th floor with panoramic sea …
€77,500
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Прекрасный просторный  апартамент с видом на море и шикарной террасой в городе Бяла!   …
€88,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Уютный двухкомнатный апартамент с прекрасным видом на море, г. Бяла   Местоположение К…
€62,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Участок для жилого строительства в курортном городе Бяла.  Преимущества -Хорошее место…
€83,600
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Функционирующее заведение в городе Бяла с фантастической панорамой и видом на море. Пре…
€180,000
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Квартира в Gospodinovo, Болгария
Квартира
Gospodinovo, Болгария
Меблированный апартамент с одной спальнейивидом на море в  курортном городе Бяла.   Пр…
€46,700
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Квартира в Gospodinovo, Болгария
Квартира
Gospodinovo, Болгария
Апартамент с 3-мя отдельными спальнямив курортном городе Бяла.   Преимущества -Отлич…
€67,300
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Участок под застройку с красивой морской панорамой, курортный город Бяла. Преимущества …
€110,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Семейная гостиница для отдыха в экологически чистом курортном городе Бяла. Преимущества…
€1,30 млн
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Одноэтажный дом в тихом и спокойном месте, в курортном  городе Бяла.   Преимущества …
€43,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Гостиничный комплекс для отдыха в курортном городе Бяла.   Преимущества -Отличное ра…
€2,10 млн
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Роскошный оборудованный ресторан в курортном городе Бяла.   Преимущества -Ресторан р…
€350,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Земельный участок для строительства комплекса, г. Бяла, Варненская область.   Преимуще…
€138,080
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 230 м²
Туристический лагерь  находится в г. Бяла, Болгария.   Расположен в 350 м от морского …
€280,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 450 м²
Семейная база отдыха   находится в г. Бяла, Болгария.         Расположена в 800 м от м…
€390,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 33 м²
Жилой комплекс с бассейном и парковкой в курортном городе Бяла, в 500 м от пляжа. Преим…
€32,900
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Квартира в Gospodinovo, Болгария
Квартира
Gospodinovo, Болгария
Площадь 37 м²
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
€35,500
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 67 м²
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
€50,438
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Участок  земли в 150 м. от моря    –  хорошая инвестиция для бизнеса .   Преимущества …
€133,900
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 74 м²
Представляем Вашему вниманию современный жилой комплекс апартаментов для отдыха и круглого…
€45,408
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 49 м²
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
€30,000
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 512 м²
Предлагаем Вашему вниманию комплекс объектов недвижимости для занятия коммерческой деятель…
€345,000
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Квартира с Spalni в Byala, Болгария
Квартира с Spalni
Byala, Болгария
Площадь 154 м²
  Основные приимущества комплекса: - Удобное расположение комплекса в непосредственой б…
€123,184
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Параметры недвижимости в Бяла, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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