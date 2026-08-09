Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Byala
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Byala, Болгария

;
однокомнатные
13
двухкомнатные
8
Квартира Удалить
Очистить
52 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бяла, Болгария
Квартира 1 спальня
Бяла, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Описание объекта: Гостинная 2-комнатная квартира с жилой площадью **62,17 м²** на **4-м этаж…
$88,549
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Бяла, Болгария
Квартира 2 спальни
Бяла, Болгария
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Описание объекта: Предлагаем вам полностью меблированную двухкомнатную квартиру, расположенн…
$142,737
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/4
Byala Sun Residence 8 — новый жилой комплекс в 200 м от пляжа и 800 м от центра Бялы. …
$144,663
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/4
ID 34205688Стоимость: 123 916 евро. Площадь: 95.32 кв. м Этаж: 3/4 Схема оплаты: Депозит в…
$143,035
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Меблированный  апартамент с 1-й спальней + большая веранда с видом на море, г. Бяла.   П…
$105,567
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
ID 34200522Цена: 120 326 евроНаселенный пункт: ОбзорКомнат: 2Общая площадь: 77.63 кв. м.Этаж…
$138,891
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Семейная гостиница для отдыха в экологически чистом курортном городе Бяла. Преимущества …
$3,20 млн
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Площадь 40 м²
Описание объекта: Роскошная студия с видом на море в эксклюзивном комплексе на первой линии …
$76,507
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Бяла, Болгария
Квартира 2 спальни
Бяла, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Описание объекта: Щедрая квартира с **2 спальнями**, **2 ванными комнатами** и жилой площадь…
$145,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Бяла, Болгария
Квартира 2 спальни
Бяла, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Описание объекта: Просторная и стильно меблированная трёхкомнатная квартира в жилом комплекс…
$147,559
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
ID 34200520Цена: 110 000 евроНаселенный пункт: ОбзорКомнат: 2Общая площадь: 56.85 кв. м.Этаж…
$126,972
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Жилой комплекс в тихом, зелёном и спокойном городке Бяла, в 650 м от морского берега. Пре…
$40,692
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Byala, Болгария
Квартира 2 комнаты
Byala, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную, немеблированную, «под ключ» двухкомнатную квартиру с частичным видом …
$90,213
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
#33954968Предлагается к продаже апартамент с 1 спальней в комплексе "Темплум" г. Бяла Цена: …
$78,492
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Площадь 46 м²
Жилой комплекс с бассейном и парковкой в курортном городе Бяла, в 500 м от пляжа. Преимущ…
$46,260
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Апартамент с 2-мя спальнями в уютном курортном городке Бяла, 55 км от Варны Местоположени…
$153,466
Оставить заявку
Студия в Господиново, Болгария
Студия
Господиново, Болгария
$45,250
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/4
Апартамент с 1 спальней, 2 санузламии 2 террасами или две отдельные студии с частичным видом…
$89,850
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Площадь 33 м²
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен в…
$58,740
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
ID 33705638 Бутик- здание в Бяла, Болгария. Апартамент с 1 спальней в новом доме "Бяла Порто…
$120,451
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Бяла, Болгария
Квартира 1 спальня
Бяла, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: 2-комнатная квартира в первой линии моря в комплексе «Сильвер Бич» - Бяла,…
$88,068
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/2
Квартира с 1 спальней в Byala Sun Residence 8 — уютное жильё у моря с просторной террасой и …
$90,739
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Бяла, Болгария
Квартира 1 спальня
Бяла, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: Просторная квартира площадью **75 м²** в престижном комплексе **Byala Beac…
$101,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/4
Предлагаем отличную двухкомнатную меблированную квартиру с частичным видом на море в "Pines …
$73,577
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
ID 34200516Цена: 82 822 евроНаселенный пункт: ОбзорКомнат: 1Общая площадь: 41.66 кв. м.Этаж:…
$95,600
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/5
ID 32406004Цена: 186 225 евроНаселенный пункт: ОбзорКомнат: 3Общая площадь: 95,50 кв. м.Этаж…
$214,957
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/4
ID 33705754 Бутик- здание в Бяла, Болгария. Апартамент с 2 спальнями в новом доме "Бяла Порт…
$157,270
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
ID 34096882Цена: 79 030 евроНаселенный пункт: ОбзорКомнат: 1Общая площадь: 45.16 кв. м.Этаж:…
$91,223
Оставить заявку
Квартира в Бяла, Болгария
Квартира
Бяла, Болгария
Площадь 155 м²
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен в…
$150,522
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/4
ID 33705078 Бутик- здание в Бяла, Болгария. Апартамент с 1 спальней в новом доме "Бяла Порто…
$116,408
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Byala, Болгария

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти