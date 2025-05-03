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Квартиры с бассейном в Болгарии

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Святой Влас
25
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175 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/6
Предшествуют двум апартаментам в «Резиденции Какао»(Cacao Residence), к.к. Слынчев бряг. …
$82,924
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Делая вид, что у него хорошая квартира в «Суни Дэй 3» (Suny Day 3), к.к. Слынчев бряг. Пл…
$84,617
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Предлагаме просторен необзаведен единстаен апартамент с ГЛЕДКА МОРЕ на ПЪРВА ЛИНИЯ в к-с «Пр…
$75,591
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру в комплексе курортного го…
$82,924
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
Планируется открытие двухкомнатной квартиры в комплексе «Sunny View» (Sunny View South), к.к…
$76,708
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Квартира 1 комната в Равда, Болгария
Квартира 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру в комплексе Melia 8, пос.…
$56,333
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Ратленд Бич 1, пос. Р…
$95,317
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Royal Dreams, курорт.…
$54,068
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с НИЗКОЙ ПЛАТОЙ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ в…
$59,006
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Апартамент с 1 спальней в закрытом комплексе Радуга 2/Rainbow 2 Мебель - да Такса поддер…
$96,442
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Зарубежная недвижимость
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Добро пожаловать в комфортабельную однокомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже ко…
$66,122
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Hayat
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 55 м²
Квартира в комплексе класса люкс, расположенная в городе Несебр. Квартира находится на 4 эта…
$165,304
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Квартира с мебелью! Жилой комплекс на море, сдан в эксплуатацию – вы получаете ключи в день …
$79,466
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море и бассейн в комплексе Галатея, …
$89,857
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Квартира 1 комната в Равда, Болгария
Квартира 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Предлагаем однокомнатные квартиры в комплексе Aura Residence, поселок Равда. Площадь апар…
$53,637
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 74 м²
Просторная квартира с одной спальней площадью 74 кв.м. расположена на первом этаже с видом н…
$78,003
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Квартира 1 спальня в Равда, Болгария
Квартира 1 спальня
Равда, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/7
Такса поддержки - 10 €/м² в год Здание введено в эксплуатацию - Акт 16 Апартамент с 1 спал…
$81,099
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 99 м²
Великолепный жилой комплекс с собственной первоклассной инфраструктурой, является архитектур…
$81,619
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Gerber Residence 4, к…
$71,580
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
Предлагаем меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Abelia Residence, курорт. Солнеч…
$45,626
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу замечательную студию с видом на бассейн в комплексе Royal Palm, распол…
$59,904
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 82 м²
Просторная двухкомнатная квартира с большой террасой и захватывающим видом на море, располож…
$127,077
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Hayat
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Комфортабельная однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже комплекса в курортном…
$64,985
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Hayat
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 96 м²
Отличное предложение для тех, кто мечтает о квартире на Солнечном Берегу - квартира с двумя …
$101,249
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Hayat
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира в изысканном комплексе, расположенном в южной части курорта Солнечный бе…
$72,319
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Hayat
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 67 м²
Уютный 2х комнатный апартамент с видом на бассейн в комплексе в Равде. Апартамент находится …
$78,003
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 55 м²
Уютный двухкомнатный апартамент в комплексе — идеальный вариант для комфортного проживания, …
$76,866
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 104 м²
Большая квартира с ремонтом, мебелью и бытовой техникой в комплексе на первой линии в Равде.…
$113,646
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Квартира 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру - этаж дома в комплексе Bay View …
$130,494
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