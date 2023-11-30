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Квартиры в Bansko, Болгария

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10 объектов найдено
Квартира с Spalni в Банско, Болгария
Квартира с Spalni
Банско, Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 1
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
€37,000
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Уютно меблированная студия с верандой в комплексе с удобствами, Банско   Местоположение…
€40,500
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Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
Площадь 79 м²
Апарт-отель класса „супер люкс“ с идеальным местоположением в известном курортном городе Б…
€67,000
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Площадь 3 930 м²
Предлагаем Вашему вниманию оборудованный отель  4* в горнолыжном курорте Банско   Мест…
€2,75 млн
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Площадь 56 м²
Предлагаем Вам эксклюзивный комплекс закрытого типа, состоящий из апартаментов класса люкс…
€41,850
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Площадь 96 м²
Жилой комплекс, работающий круглый год, расположен в одном из наиболее красивых горных мас…
€75,412
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Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
Площадь 2 714 м²
Учaсток 2714  квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км от Бан…
€294,000
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Квартира 1 спальня с Spalni в Bansko, Болгария
Квартира 1 спальня с Spalni
Bansko, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Эта двухкомнатная квартира находится в комплексе Vihren Palace, рядом с гондолой, полность…
€38,000
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Квартира 3 спальни с Spalni в Bansko, Болгария
Квартира 3 спальни с Spalni
Bansko, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Приготовьтесь стать современным домом отдыха, наполненным роскошью и практичностью. Сегодн…
€212,000
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Квартира 1 спальня в Bansko, Болгария
Квартира 1 спальня
Bansko, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€66,000
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