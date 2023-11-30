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Квартиры в Kiten, Болгария

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6 объектов найдено
Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 37 м²
Комплекс апартаментов в 100 метрах от пляжа, курортный поселок Лозенец Преимущества -К…
€52,572
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Аттрактивный участок для строительства однофамильного дома в престижном и одном из лучших че…
€80,000
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. …
€275,712
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 145 м²
Коттеджный посёлок в 3 км. от курортного поселка Лозенец.    Местоположение Комплекс …
€158,000
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Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником
Lozenets, Болгария
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис. Роскош…
€160,000
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Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником
Lozenets, Болгария
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис.   Роск…
€100,000
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