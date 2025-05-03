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Квартиры около гольф-клуба в Болгарии

Bansko
7
София
479
Святой Влас
25
Бургасская область
2315
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру в комплексе курортного го…
$82,924
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GINY DOM
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Holiday Fort Golf Clu…
$82,268
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Предлагаем меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе «Несебр Форт Клуб», курорт. Солн…
$73,284
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GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Nessebar Fort Club, Н…
$74,100
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3
Green Suites - элитный квартал Солнечного берега – Зора (Рассвет) Специальное предложение…
$156,045
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Зарубежная недвижимость
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