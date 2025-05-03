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Квартиры с гаражом в Болгарии

Bansko
7
София
479
Святой Влас
25
Бургасская область
2315
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38 объектов найдено
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…
$1,64 млн
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/6
For sale: A furnished one-bedroom apartment located in the prestigious Paradise Garden compl…
$140,932
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 5 комнат в Иваново, Болгария
Квартира 5 комнат
Иваново, Болгария
Число комнат 5
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG Real Estate с радостью предлагает на продажу эту недвижимость, ра…
$21,643
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Студия для продажи в комплексе Garden of Eden, Свети Влас 📍 Свети Влас, Болгария 🏖️ Всего в …
$91,513
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Просторная однокомнатная квартира с видом на переднее море на продажу в Черноморе 📍 Черномор…
$91,745
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/6
Меблированная однокомнатная квартира на продажу в престижном комплексе «Сад Эдема», Свети Вл…
$139,206
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/6
Продается: Двухкомнатная квартира всего в 50 метрах от пляжа в Свети Влас, Болгария. Площадь…
$237,456
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
$357,302
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Sea View 2-спальная квартира на продажу | Garden of Eden, Свети Влас IBG Недвижимость рада п…
$188,754
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Созопол, Болгария
Квартира 1 спальня
Созопол, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Bestay Property presents a stidio flat on the coast of the Black Sea, first line to Seaside …
$86,532
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в жил…
$96,900
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/4
В продаже 3 комнатная квартира в Софии. 2 этаж, двухсторонняя, 2 просторные спальни, большая…
$253,134
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторные двухкомнатные апартаменты в комплексе Aura Residence, пос. Равда. П…
$75,115
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Bestay Property presents for sale a penthouse with double garage and ideal parts of the land…
$542,197
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/6
Просторная студия для продажи в роскошном комплексе Villa Florence, Свети Влас Мы рады предл…
$101,925
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
"Малка Воденица 2" - квартиры на одном из лучших курортов Болгарии на выгодных условиях З…
$108,029
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
$711,975
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/6
Апартаменты с одной спальней с панорамным видом на море | Пляж Ипанема, Свети Влас | Всего в…
$132,142
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 5 комнат в Ruse, Болгария
Квартира 5 комнат
Ruse, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 4/5
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту квартиру-пентхаус, расположенную н…
$254,308
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
В продаже 2 комнатная квартира. 2 этаж, 1 спальня, 1 ванная, просторная гостиная, совмещенна…
$134,162
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
$133,853
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Квартира 2 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 2 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
Welcome the sunrise into your home! ERA Paradise is pleased to offer for sale a one-bedro…
Цена по запросу
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
We offer for sale a spacious three-bedroom apartment with partial sea view and a garage in t…
$239,557
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Этаж 6/6
Пентхаус с морем Вид в комплексе «Сад Эдема», Свети Влас Площадь: 161 м2 Пол: 6-й (верхний э…
$435,020
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 4 спальни в София, Болгария
Квартира 4 спальни
София, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
$427,185
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/6
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
$123,541
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Продается: меблированная двухкомнатная квартира с видом на море в комплексе Garden of Eden, …
$195,759
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Удивительная квартира с видом на море в Вилла Метара, Равда Эта квартира в Вилла Метара, Рав…
$157,292
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
$941,998
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