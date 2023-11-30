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Квартиры в Каблешково, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира в Каблешково, Болгария
Квартира
Каблешково, Болгария
Массивный 3-этажный дом в 20 км от Бургаса    Преимущества -Отличное местоположение:…
€80,000
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Квартира в Aleksandrovo, Болгария
Квартира
Aleksandrovo, Болгария
Площадь 150 м²
Коттеджный комплекс расположен в красивой деревне Александрово, всего в 20 км от черноморс…
€99,000
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