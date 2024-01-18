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Квартиры в Варненская область, Болгария

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175 объектов найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Byala, Болгария
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Byala, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/4
Предлагаем отличную двухкомнатную меблированную квартиру с частичным видом на море в "Pines …
€63,900
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GINY DOM
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Byala, Болгария
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Byala, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/4
Предлагаем отличную двухкомнатную квартиру в комплексе «Pines Beach Resort», город Бяла. Кв…
€58,900
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Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Представляем вашему вниманию уникальную трехкомнатную квартиру, находящуюся в жи…
€196,000
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Квартира 3 комнаты в Варненская область, Болгария
Квартира 3 комнаты
Варненская область, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Представляем вам уникальную возможность обзавестись недвижимостью в одном из самых привлекат…
€163,600
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Квартира 2 комнаты с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 2 комнаты с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Предлагаем вам уникальную возможность приобрести уютную квартиру в престижном кв…
€126,800
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Прекрасная двухкомнатная квартира в престижном районе города Варна, расположенная в жилом ко…
€99,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Эта привлекательная двухкомнатная квартира представляет собой идеальное жилье в …
€97,970
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Квартира 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Приветствуем вас в этом изысканном комплексе, где роскошь встречается с комфортом. Эта трехк…
€241,000
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Квартира в Золотые Пески, Болгария
Квартира
Золотые Пески, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 3
#32334750Available for sale apartment with 1 bedroomPrice: 66700euroLocation: Golden SandsRo…
€66,700
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этаж 3
ID 32406004Price: 186,225 eurosLocality: ObzorRooms: 3Total area: 95.50 sq. m.Floor: 3/5Supp…
€186,225
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Этаж 4
ID 32405984Price: 145,650 eurosLocality: ObzorRooms: 3Total area: 97.10 sq. m.Floor: 4/5Supp…
€145,650
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 35 м²
Этаж 1
ID 32405710Price: 56,411 eurosLocality: ObzorRooms: 1Total area: 34.14 sq. m.Floor: 1Support…
€56,411
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
ID 32405932Price: 87,656 eurosLocation: ObzorRooms: 2Total area: 45.41 sq. m.Floor: 3/5Maint…
€87,656
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 3
ID 32405680Price: 80,117 eurosLocation: ObzorRooms: 2Total area: 57.43 sq. m.Floor: 3/5Maint…
€80,117
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Этаж 3
ID 32313348Price: 90,820 euros, promotion until 30.11.2023 (after that the price will be 108…
€95,100
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 51 м²
Этаж 2
ID 32313352Price: 42,800 eurosLocality: ByalaRooms: 1Area: 50.61 sq.m.Floor: 2Maintenance fe…
€42,800
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Этаж 4
ID 32313340Price: 86,200 eurosLocality: ByalaRooms: 3Area: 100.52 sq.m.Floor: 4Maintenance f…
€86,200
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этаж 4
ID32294222For sale is offered:Two-bedroom apartment in Apostille Beach, Bulgaria ByalaPrice:…
€103,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме от застройщика. Жилой комплекс находится в непосредствен…
€82,300
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Двухкомнатная квартира от застройщика с видом на море. Новый дом расположен в районе Изгрев …
€95,850
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Квартира с одной спальней в тихом и спокойном месте г. Варна. Жилой комплекс находится недал…
€69,100
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Апартамент с одной спальней от застройщика. Дом расположен в тихом и спокойном районе города…
€80,250
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 3
ID 32161420For sale is offered:One-bedroom apartment in G. ByalaPrice: 56000 euroLocation: G…
€56,000
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с одной спальней в Варне, в динамично развивающемся районе Пчелина   Преиму…
€79,100
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Квартира в Золотые Пески, Болгария
Квартира
Золотые Пески, Болгария
Студия в 80 метрах от популярного пляжа „Кабакум“, Варна Местоположение Студия находи…
€71,300
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Новый меблированный апартамент в комплексе с бассейном с минеральной водой, г. Варна Ме…
€241,500
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Просторный апартамент с отделкой под ключ в элитном районе Варны - Евксиноград.   Преи…
€172,500
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 101 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€164,521
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 87 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,164
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 93 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,396
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Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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