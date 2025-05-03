Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Терраса

Квартиры с террасой в Болгарии

Bansko
7
София
479
Святой Влас
25
Бургасская область
2315
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
14 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Апартамент с 1 спальней в закрытом комплексе Радуга 2/Rainbow 2 Мебель - да Такса поддер…
$96,442
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море и бассейн в комплексе Галатея, …
$89,857
Оставить заявку
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу замечательную студию с видом на бассейн в комплексе Royal Palm, распол…
$59,904
Оставить заявку
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем  стильную квартиру на первой линии моря в Святом Власе, с видом на самый роскошны…
$162,287
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Продается двухкомнатная квартира в комплексе “Триумф”, Святой Влас    • Площадь: 60 м²…
$88,086
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Инриал фор ю оод
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Предлагаем на продажу стильно обставленную студию в комплексе Гелиос, расположенном в одном …
$64,806
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/9
БАЛКОН 13.85 кв.м КОМПЛЕКС "ВИСКЯР" район Логонец- КОМФОРТ И ПРЕСТИЖ Современный, с роск…
$449,224
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Шикарный апартамент в Равда, комплекс “Элит Равда” с одной спальней и новым современным ремо…
$102,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Инриал фор ю оод
Языки общения
English, Русский, Български
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Предлагаем на продажу уникальную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море в комплек…
$115,343
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
В продаже 2 комнатная квартира. 2 этаж, 1 спальня, 1 ванная, просторная гостиная, совмещенна…
$134,162
Оставить заявку
Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия с новым ремонтом, на первой линии моря, в элитном комплексе Святой Влас Premier For…
$110,088
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 3 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 4/6
Welcome the sunrise into your home! ERA Paradise offers for sale a three-bedroom apartmen…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/6
Жилищный комплекс Cacao Residence расположен в 250 м от пляжа Какао Бич.   Качественная, …
$78,191
Оставить заявку

Типы недвижимости в Болгарии

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Болгарии

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти