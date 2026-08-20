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Квартиры в Varna, Болгария

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245 объектов найдено
Квартира 1 комната в Варна, Болгария
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Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
Код объекта: 20260720120658 Botanic Residence — комфортная жизнь рядом с морем и Ботани…
$215 829
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Квартира 3 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 3 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
🏰 КОРОЛЕВСКИЙ ПРОСТОР В SUNNY FORT: 130 М² И ЮЖНОЕ СОЛНЦЕ Предлагаем к продаже уникальный…
$121 010
НДС
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Студия в новопостроенном жилом здании в Варне, в районе Левски    Местоположение Здание …
$83 941
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 109 м²
Azur Aqua – новый элитный жилой комплекс с невероятной морской панорамой в самом зеленом рай…
$521 817
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 80 м²
Новый комплекс вилл с апартаментами с собственной инфраструктурой, Варна, Ален Мак Местоп…
$151 827
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 2-мя спальнями в комплексе с бассейном с минеральной водой, г. Варна   Мест…
$290 656
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 1-й спальней в новом элитном комплексе, всего в 100 метрах от пляжа в “Св.Св. К…
$296 469
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/6
Код объекта: 20260720112312 Azur Aqua 2 — выгодная инвестиция в недвижимость у моря Az…
$384 153
НДС
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 68 м²
Новые жилые здания в городе Варна, в близости от торгово-развлекательного центра Grand Mall …
$186 225
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/8
Код объекта: 20260714164212   Grand Millennium — новый жилой комплекс, расположенный в о…
$224 132
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 1-й спальней в новом жилом доме в Варне, с панорамой на Варненское озеро   …
$149 978
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 152 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости о…
$535 701
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
VillApart Arcanum — премиальный формат жизни у моря VillApart Arcanum — это уникальный жи…
$82 232
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Hotel Invest
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Квартира 2 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 2 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 4/5
Код объекта: 20260709075835 Botanic Residence — уютные квартиры для комфортной семейной…
$334 526
НДС
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 61 м²
Новостроящееся жилое здание в городе Варна, в районе Левски Местоположение Здание наход…
$150 102
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 37 м²
Новостроящийся жилой комплекс с развитой инфраструктурой в 5 мин. езды от песчаных пляжей «К…
$74 421
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 1-й спальней с видом на море в престижном комплексе на берегу моря  в г. Варна …
$182 532
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 135 м²
Новый комплекс отдельно стоящих домов в близости от пляжа Ривиера, Золотые пески   Мест…
$320 260
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Квартира 2 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 2 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/8
Код объекта: 20260714164421   Grand Millennium создан для тех, кто ценит современный уро…
$187 114
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Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/6
Код объекта: 20260709131257 Azur Aqua 2 — новый уровень комфорта на побережье Болгарии …
$346 274
НДС
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Меблированный апартамент в роскошном комплексе, в знаменитом курорте Золотые пески.   Пр…
$158 944
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 2-мя спальнями в новостроящемся комплексе в Варне, район Изгрев   Местополо…
$229 037
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 76 м²
$212 795
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 42 м²
Новостроящийся комплекс апартаментов в Варне, в 5 мин. езды от центра города   Местополож…
$86 298
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 41 м²
Новостроящийся комплекс в Варне, в непосредственной близости от парка Владислав Варненчик …
$66 000
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Меблированный апартамент с 1-й спальней в Варне, в престижном районе Евксиноград   Преим…
$239 500
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 64 м²
Новостроящееся жилое здание в Варне, район Виница   Местоположение Отличное местораспо…
$134 185
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 68 м²
Новый масштабный проект в Варне – жилое здание с апартаментами, магазинами, паркоместами  …
$119 169
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Меблированная студия в Варне, район Ален мак Местоположение Студия находится в Варне, …
$127 889
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 2-мя спальнями + гараж в Варне, в 10 мин. от песчаных пляжей курорта Св. Св. Ко…
$273 216
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Параметры недвижимости в Varna, Болгария

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