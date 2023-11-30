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Квартиры в Варненская область, Болгария

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160 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме от застройщика. Жилой комплекс находится в непосредствен…
€82,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Двухкомнатная квартира от застройщика с видом на море. Новый дом расположен в районе Изгрев …
€95,850
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Квартира с одной спальней в тихом и спокойном месте г. Варна. Жилой комплекс находится недал…
€69,100
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Апартамент с одной спальней от застройщика. Дом расположен в тихом и спокойном районе города…
€80,250
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 3
ID 32161420For sale is offered:One-bedroom apartment in G. ByalaPrice: 56000 euroLocation: G…
€56,000
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с одной спальней в Варне, в динамично развивающемся районе Пчелина   Преиму…
€79,100
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Квартира в Золотые Пески, Болгария
Квартира
Золотые Пески, Болгария
Студия в 80 метрах от популярного пляжа „Кабакум“, Варна Местоположение Студия находи…
€71,300
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Новый меблированный апартамент в комплексе с бассейном с минеральной водой, г. Варна Ме…
€241,500
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Просторный апартамент с отделкой под ключ в элитном районе Варны - Евксиноград.   Преи…
€172,500
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 101 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€164,521
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 87 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,164
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 93 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,396
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Квартира 4 спальни в Byala, Болгария
Квартира 4 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 4
Площадь 179 м²
Этаж 5
ID 32078638Price: 90,820 euros, promotion until 30.11.2023 (after the price will be 100,000 …
€90,820
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 3
ID 32081628Price: 58,100 eurosLocality: ByalaRooms: 2Area: 59.05 sq.m.Floor: 3Maintenance fe…
€58,100
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 37 м²
Этаж 2
ID 31344038Price: 41,750 eurosLocality: ByalaRooms: 1Area: 37.12 sq.m.Floor: 2nd floorMainte…
€41,750
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Квартира 3 спальни в Byala, Болгария
Квартира 3 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
ID 31774596Spacious and bright 3-room apartment with stunning sea views.Cost: 97,500 eurosLo…
€97,500
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 2
Площадь 57 м²
2-х комнатная квартира в уникальном комплексе на Золотых песках! Цена снижена! Квартира в ун…
€98,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Комплекс находится на самом морском берегу в Варне – третьем по величине городе в Болгарии и…
€102,298
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Квартира двушка в круглогодичном комплексе,Золотые пески,г.Варна. Квартира на 2 этаже.Площад…
€61,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Современный элитный комплекс находится в 20 метрах от пляжа в сердце курорта Золотые Пески –…
€82,000
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Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu в Варненская область, Болгария
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Двухэтажный дом в местности Евксиноград, Варна. Местоположение дома обеспечивает быстрый и л…
€180,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Комплекс находится в Золотых Песках – жемчужине черноморского побережья Болгарии. Курорт рас…
€68,675
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Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Курорт Золотые пески расположен в 18км от Варны, среди природного парка Золотые пески, объяв…
€120,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Комплекс расположен в 2 км от известнейшего болгарского морского курорта «Золотые пески», в …
€64,688
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Варна, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Варна, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Bestay Property presents a spacious penthouse on top floor with built-up area of 234 sq.m. T…
€150,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Варна, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Варна, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Bestay Property presents a spacious penthouse on top floor with built-up area of 352 sq.m. T…
€196,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 6/8
IBG Real Estates рада предложить на продажу эту красиво меблированную 1-комнатную квартиру в…
€87,000
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Квартира 2 спальни в Варна, Болгария
Квартира 2 спальни
Варна, Болгария
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Этаж 6
ID 31754052A stylish one-bedroom apartment on the 6th floor with partial sea view is offered…
€91,500
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 4
ID 31723198We offer a one-bedroom apartment on the 4th floor with a side sea view. Cost: 46 …
€46,400
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 2
ID 31657838Price: 88,788 eurosLocation: ObzorRooms: 2Total area: 57.43 sq. m.Floor: 2/5Maint…
€88,788
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Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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