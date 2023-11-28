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Квартиры в Благоевградская область, Болгария

квартиры-студии
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21 объект найдено
Студия в Банско, Болгария
Студия
Банско, Болгария
Площадь 28 м²
€24,500
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Студия в Банско, Болгария
Студия
Банско, Болгария
Площадь 28 м²
€25,990
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Студия 1 спальня в Банско, Болгария
Студия 1 спальня
Банско, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€31,500
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Квартира в Blagoevgrad, Болгария
Квартира
Blagoevgrad, Болгария
Меблированный апартамент с камином и красивым видом на горы в Банско, в 700 м от подъемник…
€49,500
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Квартира 1 спальня в Банско, Болгария
Квартира 1 спальня
Банско, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 425 м²
€43,000
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Квартира с Spalni в Банско, Болгария
Квартира с Spalni
Банско, Болгария
Площадь 63 м²
Этаж 2
Квартира состоит из коридора, полностью оборудованной кухни / 2-х конфорочная плита, вытяжка…
€23,000
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Квартира с Spalni в Банско, Болгария
Квартира с Spalni
Банско, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 3
Эта оригинально оформленная квартира находится на третьем этаже жилого дома. Общая площадь к…
€24,500
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Квартира с Spalni, с холодильником, под аренду в Bansko, Болгария
Квартира с Spalni, с холодильником, под аренду
Bansko, Болгария
Площадь 79 м²
Этаж 4
Эта красиво меблированная трехкомнатная квартира находится на четвертом этаже в комплексе As…
€47,000
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Квартира с Spalni в Банско, Болгария
Квартира с Spalni
Банско, Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 1
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
€37,000
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Уютно меблированная студия с верандой в комплексе с удобствами, Банско   Местоположение…
€40,500
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Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
Площадь 79 м²
Апарт-отель класса „супер люкс“ с идеальным местоположением в известном курортном городе Б…
€67,000
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Квартира в Sandanski, Болгария
Квартира
Sandanski, Болгария
Преимущества -Удобное местоположение, центральная часть города; -В близости от всех уд…
€82,000
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Площадь 3 930 м²
Предлагаем Вашему вниманию оборудованный отель  4* в горнолыжном курорте Банско   Мест…
€2,75 млн
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Площадь 56 м²
Предлагаем Вам эксклюзивный комплекс закрытого типа, состоящий из апартаментов класса люкс…
€41,850
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Площадь 96 м²
Жилой комплекс, работающий круглый год, расположен в одном из наиболее красивых горных мас…
€75,412
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Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
Площадь 2 714 м²
Учaсток 2714  квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км от Бан…
€294,000
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Квартира 1 спальня с Spalni в Bansko, Болгария
Квартира 1 спальня с Spalni
Bansko, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Эта двухкомнатная квартира находится в комплексе Vihren Palace, рядом с гондолой, полность…
€38,000
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Квартира 3 спальни с Spalni в Bansko, Болгария
Квартира 3 спальни с Spalni
Bansko, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Приготовьтесь стать современным домом отдыха, наполненным роскошью и практичностью. Сегодн…
€212,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni в Bachevo, Болгария
Квартира 3 комнаты с Spalni
Bachevo, Болгария
Комнаты 3
Площадь 143 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
€170,000
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Квартира 1 комната в Bachevo, Болгария
Квартира 1 комната
Bachevo, Болгария
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
€65,000
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Квартира 1 спальня в Bansko, Болгария
Квартира 1 спальня
Bansko, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€66,000
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Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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