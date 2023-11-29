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Квартиры в София, Болгария

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Квартира В архив
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186 объектов найдено
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
€117,880
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 68 м²
Этаж 1/6
€99,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 91 м²
Этаж 7/10
€168,330
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 83 м²
Этаж 3/10
€153,828
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 7/10
€106,720
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 54 м²
Этаж 3/10
€99,475
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 128 м²
Этаж 3/9
€235,930
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 100 м²
Этаж 6/10
€184,510
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 41 м²
Этаж 5/14
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается меблированная однокомнатная квартира в здании с ACT 16, р…
€79,990
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в София, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
София, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Bestay Property presents a one-bedroom apartment in a new luxury brick building facing Ekate…
€120,000
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Квартира 1 спальня в София, Болгария
Квартира 1 спальня
София, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Bestay Property offers a premise with the status of an Art Club Cafe in the ideal center of …
€195,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 115 м²
Этаж 3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Дианабад в коммуникативном ме…
€189,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 101 м²
Этаж 2/10
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в центре. София в недавно построен…
€200,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 3/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Молодежь 3 в тихом и спокой…
€160,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 54 м²
Этаж 5/15
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Banishora в коммуникативном…
€109,900
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 5/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Младост 1 в коммуникативном…
€127,500
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 96 м²
Этаж 4/8
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира с подземным парковочным местом с ACT 16 в ко…
€280,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 82 м²
Этаж 3/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
€177,760
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира с частным двором в Бояне. Он расположен в н…
€165,350
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 144 м²
Этаж 3/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небол…
€310,320
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 103 м²
Этаж 2/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
€222,710
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 60 м²
Этаж 6/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Младост 4 в коммуникативном…
€127,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 76 м²
Этаж 3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в Дианабаде. Квартира расположена…
€135,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 167 м²
Этаж 4/7
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Он расположен в н…
€345,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 70 м²
Этаж 2/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в коммуникативном месте в. Друж…
€159,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 119 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дианабад в коммуникативном …
€185,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
€138,500
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 98 м²
Этаж 4/7
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дружба 2 в тихом месте рядо…
€170,000
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Vitosha. Он расположен в но…
€78,111
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 190 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в новом…
€275,761
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Параметры недвижимости в София, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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