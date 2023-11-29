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42 объекта найдено
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Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Balchik, Болгария
1
81 м²
Предлагаем Вашему вниманию первый жилой гольф - курорт в Болгарии и самый уникальный проект…
€141,010
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Balchik, Болгария
2
56 м²
Предлагаем Вашему вниманию первый жилой гольф - курорт в Болгарии и самый уникальный проект…
€163,246
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Balchik, Болгария
3
1
117 м²
2/5
Мы рады предложить эту квартиру с двумя спальнями, расположенную на 2 этаже в Lighthouse Gol…
€54,000
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Квартира 5 спален
Strajitsa, Болгария
5
300 м²
1
ID 31077872Cost: 489 000 euroLocality: Albena, Izgrev localityTotal area: 300 sq.m. living a…
€489,000
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Квартира
Bliznatsi, Болгария
Участок с проектом для строительства дома в тихом и живописном районе всего 20 км от Варны…
€44,000
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Квартира
Avren, Болгария
Отличный дом для постоянного проживания в спокойном селе, всего в 25 км от города Варна. …
€184,600
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Квартира
Balchik, Болгария
Двухспальный апартамент в новопостроенном жилом здании в городе Балчик, всего 100 м от мор…
€88,900
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Квартира
Bliznatsi, Болгария
Предлагаем на продажу участок для строительства дома в селе Близнаци, в 23 км от центра г…
€33,000
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Квартира
Avren, Болгария
Двухэтажный дом, выполненный в старом болгарском стиле, всего в 25 км от города Варна. …
€149,000
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Квартира
Shtipsko, Болгария
Здание, подходящее для ведения бизнеса, в 50 км от Варны. Преимущества -Варненская обл…
€55,000
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Квартира
Bliznatsi, Болгария
Предлагаем Вам участок площадью 3000 кв. м., находящийся в конце с. Близнаци, в 25 км …
€40,000
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Квартира
Sokolovo, Болгария
46 м²
Новые квартиры в элегантном комплексе, в самом центре живописного города Балчик. Преиму…
€43,728
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Квартира
Senokos, Болгария
Новопостроенный дом с удобствами и участком в спокойном селе, в 15 км от черноморского го…
€128,000
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Квартира
Topola, Болгария
Работающий ресторан на первой линии моря в живописном курортном городе Балчик. Преимуще…
€750,000
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Квартира
Kavarna, Болгария
Массивный 3-этажный дом с красиво ухоженным двором в черноморском городе Каварна. Пр…
€190,000
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Квартира
Strajitsa, Болгария
3-этажный меблированный дом в дачной зоне живописного города Балчик. Преимущества -Ти…
€172,500
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Квартира
Bliznatsi, Болгария
Привлекательный участок в курорте Камчия, в 25 км от города Варна. Преимущества -Отлич…
€404,000
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Квартира
Strajitsa, Болгария
Семейный отель и отдельно стоящая двухэтажная вилла в живописном городе Балчик. Преи…
€415,000
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Квартира
Strajitsa, Болгария
180 м²
Новый трехэтажный дом с потрясающей морской панорамой в живописном городе Балчик. Пр…
€96,900
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Квартира
Kichevo, Болгария
300 м²
Роскошный двухэтажный дом в 15 км от города Варна. Преимущества -тихая и спокойная…
€210,000
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Квартира
Balchik, Болгария
403 м²
Дом в курортной зоне города Балчик с панорамным видом на море. Преимущества -отличное …
€179,000
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Квартира
Kavarna, Болгария
67 м²
Предлагаем Вашему вниманию апартаментный комплекс в черноморском городе Каварна, в 60 км о…
€86,700
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Квартира
Rogachevo, Болгария
284 м²
Предлагаем Вашему вниманию дом в живописном посёлке Рогачево, который комфортно располагае…
€143,000
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Квартира
Strajitsa, Болгария
55 м²
Эксклюзивный комплекс закрытого типа с гольф-полем мирового уровня, в 30 мин. езды от горо…
€100,000
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Квартира
Priseltsi, Болгария
Спортивный комплекс "Присельци" расположен в живописном месте "Крушките". Участок отвечает…
€380,000
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Квартира
Balchik, Болгария
170 м²
Это элитный жилой комплекс закрытого типа, расположенный в природном парке, в непосредстве…
€189,000
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Квартира
Balchik, Болгария
50 м²
Элитный апарт-комплекс с современным Спа-центром на первой линии моря живописного города Б…
€176,260
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Квартира
Kavarna, Болгария
111 м²
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ Впечатляющая архитектура с современным динамичным и в то же время а…
€105,000
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Квартира с лифтом, с двором, с сауной
Strajitsa, Болгария
38 м²
Современный благоустроенный апарт-комплекс с медико-реабилитационным центром в курортном г…
€41,327
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Квартира с видом на море, с двором, с охраной
Rogachevo, Болгария
134 м²
Коттеджный комплекс в спокойной и живописной местности с панорамным видом на море, курорты…
€65,000
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