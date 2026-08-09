Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Добричская область
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Добричской области, Болгария

;
Balchik
29
Kavarna
5
Квартира Удалить
Очистить
55 объектов найдено
Квартира в Rogachevo, Болгария
Квартира
Rogachevo, Болгария
Площадь 3 150 м²
Участок предназначен для строительства домов. Площадь 3150 м2. Есть возможность объединения …
$36,892
Оставить заявку
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Меблированный апартамент с 2-мя спальнями с прекрасным видом на море, Каварна Местоположе…
$109,287
Оставить заявку
Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Комфортный меблированный апартамент с 1-й спальней в закрытом комплексе, расположенном в 5 к…
$73,245
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Kavarna, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kavarna, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада предложить эту светлую и просторную 2-комнатную квартиру, расположенну…
$123,218
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Мы рады предложить на продажу эту просторную двухкомнатную квартиру, расположенную на 5-м эт…
$103,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 3 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$161,480
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Мы рады предложить эту красивую однокомнатную квартиру, расположенную на 2-м этаже в престиж…
$81,108
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Площадь 26 м²
Апартаменты в новопостроенном жилом доме в курортном поселке Кранево, в 30 км от Варны   …
$49,411
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада представить эту красивую однокомнатную квартиру, расположенную на втор…
$66,966
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 45 м²
Новостроящееся здание в Балчике с прекрасным видом на море Местоположение Здание будет …
$63,326
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 3/5
IBG Недвижимость рада представить эту большую и элегантную двухкомнатную квартиру, расположе…
$138,279
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 73 м²
Комплекс расположен всего в нескольких минутах от центра Балчика и пляжа, в непосредственной…
$89,878
Оставить заявку
Квартира в Senokos, Болгария
Квартира
Senokos, Болгария
Новопостроенный дом с удобствами и участком в спокойном  селе, в 15 км от черноморского горо…
$183,853
Оставить заявку
Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Здание на 8 квартир в Кранево с бассейном, барбекю, 2 офисами. Общая площадь здания 563,84 …
$719,199
Оставить заявку
Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Дом в близости от Ботанического сада города Балчик, 40 км от Варны   Местоположение До…
$180,207
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 2 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
IBG Недвижимость предлагает на продажу эту однокомнатную квартиру с видом на бассейн, распол…
$80,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 1 спальня в Добричская область, Болгария
Квартира 1 спальня
Добричская область, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам студию в жилом комплексе Sunny Day 6 в поселке Танково, …
$48,960
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Мы рады предложить этот очаровательный однокомнатный мезонет, расположенный в небольшом и ух…
$96,870
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Kavarna, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kavarna, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада предложить эту просторную и красиво меблированную 2-комнатную квартиру…
$149,828
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада представить эту элегантную однокомнатную квартиру, расположенную на вт…
$66,835
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Rogachevo, Болгария
Квартира
Rogachevo, Болгария
Меблированный дом в коттеджном комплексе всего в 25 км от Варны Местоположение Комплекс…
$165,674
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 3/4
Мы рады представить эту красиво отремонтированную квартиру-мезонет, расположенную в очароват…
$167,297
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 3 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/7
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$127,914
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада предложить вам эту красивую однокомнатную квартиру, расположенную на 2…
$49,647
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Площадь 53 м²
Новое современное здание с видом на море и парк в курортном поселке Кранево, в 28 км от Варн…
$63,587
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 4 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 3/3
ID 33567720 На продажу предлагается: Трехэтажная виллы с панорамным видом на море в Балчик Ц…
$202,000
Оставить заявку
Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 98 м²
Закрытый жилой комплекс в городе Балчик на северном черноморском побережье Болгарии Место…
$108,833
Оставить заявку
Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
3-этажный  меблированный дом в дачной зоне живописного города Балчик. Преимущества -Тихо…
$191,951
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Topola, Болгария
Квартира 1 спальня
Topola, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам двухкомнатную квартиру в престижном закрытом комплексе "…
$83,798
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/5
Мы рады предложить эти апартаменты с двумя спальнями, расположенные на 2-м этаже в Lighthous…
$62,979
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български

Типы недвижимости в Добричской области

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Добричской области, Болгария

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти