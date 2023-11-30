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Квартиры в Balchik, Болгария

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Balchik, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Предлагаем Вашему вниманию  первый жилой гольф - курорт в Болгарии и самый уникальный проект…
€163,246
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Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Balchik, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Balchik, Болгария
Комнаты 1
Площадь 81 м²
Предлагаем Вашему вниманию  первый жилой гольф - курорт в Болгарии и самый уникальный проект…
€141,010
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Balchik, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/5
Мы рады предложить эту квартиру с двумя спальнями, расположенную на 2 этаже в Lighthouse Gol…
€54,000
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Двухспальный апартамент в новопостроенном жилом здании в городе Балчик, всего 100 м от мор…
€88,900
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 403 м²
Дом в курортной зоне города Балчик с панорамным видом на море. Преимущества -отличное …
€179,000
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 170 м²
Это элитный жилой комплекс закрытого типа, расположенный в природном парке, в непосредстве…
€189,000
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 50 м²
Элитный апарт-комплекс с современным Спа-центром на первой линии моря живописного города Б…
€176,260
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 79 м²
€26,995
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