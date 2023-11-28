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Квартиры в Kavarna, Болгария

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4 объекта найдено
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Массивный 3-этажный дом с красиво ухоженным двором в черноморском городе Каварна.   Пр…
€190,000
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Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Площадь 67 м²
Предлагаем Вашему вниманию апартаментный комплекс в черноморском городе Каварна, в 60 км о…
€86,700
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Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Площадь 111 м²
  ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ Впечатляющая архитектура с современным динамичным и в то же время а…
€105,000
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Квартира с Spalni, под аренду в Kavarna, Болгария
Квартира с Spalni, под аренду
Kavarna, Болгария
Площадь 124 м²
Описание района Земельный участок на котором будет располагаться комплекс, площадью 22 5…
€170,900
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Параметры недвижимости в Kavarna, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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