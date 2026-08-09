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Квартиры в Святом Власе, Болгария

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1 263 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Описание объекта: Меблированная студия с боковым видом на море в комплексе Royal Bay Residen…
$64,375
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Просторная студия с бассейном и видом на частичное море в Crown Fort Club, Свети Влас IBG Re…
$95,496
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Просторная студия с бассейном и видом на частичное море в Crown Fort Club, Свети Влас IBG Re…
$95,806
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Этаж 6/7
Комфорт у моря для отдыха и круглогодичного проживания!Предлагаем к продаже просторный апарт…
$195,827
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Меблированная 2-комнатная квартира с видом на зеленые сады в Зеленом Форте, Солнечный берег …
$106,665
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/8
ID 34136372Стоимость: 172 000 евроОбщая площадь: 100 кв мКомнат: 3Этаж: 2Такса поддержки: 10…
$198,131
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Роскошный апартамент с 1 спальней в комплексе «Миллениум – 1», Святой Влас, Болгария#3435319…
$167,029
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 5/7
1-комнатная квартира с видом на море в Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Свети Влас I…
$105,206
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Пляжная 1-комнатная квартира с видом на море и бассейн в Диаманте, Свети Влас IBG Недвижимос…
$156,026
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Пляжная 1-комнатная квартира с панорамным видом на море в Эдемском саду, Свети Влас IBG Недв…
$161,439
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Описание объекта: Этот современный студийный апартамент площадью 32 м² расположен на втором …
$64,576
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 3/4
Отличные инвестиции! Квартира с 1 спальней превратилась в 2 независимых апартамента Студия р…
$145,142
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам необставленную двухкомнатную квартиру с потрясающим фрон…
$101,359
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/7
ID 34044846 Цена: 229 900 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 3Общая площадь: 90 кв.м.Э…
$264,827
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Описание объекта: Эта просторная двухкомнатная квартира площадью 108 м² расположена на четве…
$130,600
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
Просторная студия с видом на море в Roel Residence, Central Sveti Влас IBG Real Estates рада…
$76,027
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Просторная студия с отдельной спальной зоной в Георгиевском дворце, Свети Влас - всего в 300…
$67,768
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Апартамент с 1 спальней в комплексе «Краун Форт Клаб», 5 этаж, Святой Влас, Болгария62 м², 8…
$93,306
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Описание объекта: Щедрая 3-комнатная квартира с панорамным видом на море в Свети Влас, Болга…
$180,875
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж -1/4
ID 34172442 Общая площадь: 77.63 кв. м. + двор 58.68 кв мСтоимость: 109 900 евро. Без таксы …
$126,856
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную, стильно меблированную трехкомнатную квартиру с панорамным видом на мо…
$333,581
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Студия 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$92,373
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/6
1-комнатная квартира с видом на море и старый город Несебр | Пляж Ипанема, Свети Влас Мы рад…
$186,439
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
$101,604
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Этаж 3/6
👑 ГИГАНТСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ: ПРОСТОРНЫЙ МЕГА-АПАРТАМЕНТ 2+1 В КВАРТАЛЕ РУСАЛК…
$250,233
НДС
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Болгарский Эксперт
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Этаж 2/6
ID 34239908На продажу предлагается:Студия в комплексе «Соренто Премиум»Цена 98 910 евро Насе…
$114,171
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Апартаменты с 2 спальнями с видом на море | Комплекс водяных мельниц - всего в 200 метрах от…
$129,234
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/6
Вид на море 1-комнатная квартира | Royal Bay, Свети Влас IBG Недвижимость рада предложить э…
$130,570
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/5
🌊 Фронтальный вид на море | 2-комнатная квартира | Эдемский сад, Свети Влас IBG Недвижимость…
$261,746
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную, стильно меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе «Пляж Полярн…
$168,838
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