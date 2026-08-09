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Квартиры в Ахелое, Болгария

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110 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/6
Просторная 2-комнатная квартира с видом на море в Марина Кейп, Ахелой IBG Недвижимость рада…
$155,673
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: На продажу предлагается уютная и хорошо спланированная однокомнатная кварт…
$65,467
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Panoramic Sea View Studio в Midia Grand Resort IBG Real Estates рада предложить эту полност…
$81,787
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IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/6
Апартамент с 1 спальней в комплексе «Шато Ахелой 2», 4 этаж, Болгария, Ахелой, 63,43 м², 66 …
$76,603
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе «The Vineyards Spa Re…
$82,132
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Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
✦ MARINA CAPE: Просторная трехкомнатная квартира в уникальном комплексе на первой линии! …
$157,753
НДС
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Болгарский Эксперт
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Описание объекта: Этот привлекательный двухкомнатный апартамент площадью 57,87 м² находится …
$88,719
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Этаж -1/5
ID 33974334На продажу предлагается:Апартаменты с 3 спальнями в комплексе Коста КалмаЦена: 11…
$132,471
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Описание объекта: 2-комнатная квартира с видом на море в Marina Cape Resort - Aheloy, Болгар…
$93,948
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру на ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в комплексе …
$205,680
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Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру в жилом доме с НИЗКИМИ ПЛАТЕЖАМИ …
$114,896
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Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6/7
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ на ПЕР…
$83,637
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Описание объекта: Двухкомнатная квартира в жилом комплексе Фамагуста в Ахелой, Болгария. Кв…
$86,873
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам полностью меблированную трёхкомнатную квартиру (с двумя …
$123,553
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Описание объекта: Эта просторная 3-комнатная квартира площадью 81 м² расположена на третьем …
$117,327
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$65,771
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Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЕР…
$178
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Описание объекта: Эта уютная квартира-студия с видом на море расположена в популярном курорт…
$72,399
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 224 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЕР…
$167,084
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Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/6
ID 33558170 Цена: 117 000 евроНаселенный пункт: АхелойКомнат: 3Общая площадь: 86.52 кв. м.Эт…
$135,052
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Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 39 м²
Этаж -1/6
ID 34260312 Цена: 65 700 евроНаселенный пункт: АхелойКомнат: 1Общая площадь: 38.58 кв мЭтаж:…
$75,837
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/6
ID 34336956На продажу предлагается:Апартамент с 1 спальней в комплексе Марина КейпЦена: 8750…
$101,000
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/6
ID 34131752 Цена: 148 700 евроНаселенный пункт: АхелойКомнат: 2Общая площадь: 85.87 кв мЭтаж…
$171,643
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру-мезонет с частичным видом на море…
$177,632
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Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с панорамным видом на море на пер…
$83,637
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Описание объекта: Мы предлагаем просторную трёхкомнатную квартиру в Ахелое, идеально подходя…
$117,192
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Описание объекта: На продажу предлагается просторная студия в популярном комплексе Marina Ca…
$77,219
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
ID 34194408 Стоимость: 70 900 евро Местоположение: Ахелой, Болгария. Комнат: 2 Общая площадь…
$81,839
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
Уютная однокомнатная квартира в современном жилом комплексе у моря, Solemare by the Sea, с к…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж -1/6
ID 34205502На продажу предлагается:Апартамент с 1 спальней в комплексе Шато Ахелой 2Цена: 69…
$80,223
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