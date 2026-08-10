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Квартиры в Nesebar, Болгария

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Святой Влас
4
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61
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4 084 объекта найдено
Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
Просторная студия с видом на море в Roel Residence, Central Sveti Влас IBG Real Estates рада…
$76,027
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Меблированная 2-комнатная квартира с видом на зеленые сады в Зеленом Форте, Солнечный берег …
$106,665
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Роскошный апартамент с 1 спальней в комплексе «Миллениум – 1», Святой Влас, Болгария#3435319…
$167,029
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Описание объекта: Уютная двухкомнатная квартира в Sun City 2 - недалеко от пляжа Cacao, Солн…
$87,259
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Квартира с 2 спальнями с готовыми документами в Сансет-Бич 3, Солнечный берег IBG Недвижимос…
$104,700
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/6
Набережная! Меблированная 1-комнатная квартира с видом на море в Dolce Vita 2, Свети Влас IB…
$161,825
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/6
ID: 34354860Цена: 143 000 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 3Общая площадь: 86.79 кв.…
$165,285
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Апартаменты-студии в резиденции Magnolia 2, Солнечный берег - Цены снижены IBG Недвижимость …
$61,785
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Квартира-студия с отдельной кухней в Magnolia Residence 2, Солнечный берег IBG Real Estates …
$75,361
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Описание объекта: Просторная 3-комнатная квартира с двумя спальнями в популярном районе Чайк…
$96,535
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/6
Меблированная 1-комнатная квартира в Royal Sun, Sunny Beach IBG Недвижимость рада предложить…
$95,349
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: На продажу предлагается ухоженная студия площадью **41 м²** в популярном ж…
$69,115
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/6
ID 34356728Стоимость: 68 000 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2 Общая площадь: 5…
$78,331
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Просторная студия с бассейном и видом на частичное море в Crown Fort Club, Свети Влас IBG Re…
$95,496
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Этаж 6/7
Комфорт у моря для отдыха и круглогодичного проживания!Предлагаем к продаже просторный апарт…
$195,827
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
ID 34354936 Цена: 62 500 евроНаселенный пункт: Солнечный БерегКомнат: 2Общая площадь: 56 кв …
$71,995
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
ID 34356730Стоимость: 177 000 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 3 Общая площадь: 110 …
$204,584
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/4
Меблированная 2-комнатная квартира с двумя балконами, озером и видом на внутренний двор в Со…
$85,141
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Tankovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tankovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Компактная 1-комнатная квартира с новым кондиционером в Солнечный день 6, Солнечный берег IB…
$63,566
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: Меблированная двухкомнатная квартира в комплексе Sunny Day 3 - Солнечный б…
$75,124
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 3/4
Отличные инвестиции! Квартира с 1 спальней превратилась в 2 независимых апартамента Студия р…
$145,142
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж -1/8
ID 34356784Стоимость: 99 900 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2 Общая площадь: 7…
$115,077
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/6
Просторная 1-комнатная квартира с видом на бассейн в Lifestyle 3, Равда IBG Недвижимость ра…
$127,712
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/4
ID 34358690 Цена: 105 000 евро + 3% от покупателя Населенный пункт: Святой Влас Комнат: 3 Об…
$121,363
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 5/6
Студия в комплексе "Сансет Бич 4" — уют у моря по привлекательной цене!Солнечный берег, Болг…
$59,900
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Апартамент с 1 спальней в комплексе «Краун Форт Клаб», 5 этаж, Святой Влас, Болгария62 м², 8…
$93,306
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Меблированная студия с видом на бассейн в Nessebar Fort Club, Солнечный берег IBG Real Estat…
$63,241
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: На продажу предлагается уютная студия площадью 42 м², расположенная на 4 э…
$78,019
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/6
1-комнатная квартира с видом на бассейн в Афродите III, Солнечный берег IBG Недвижимость рад…
$101,361
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Апартаменты с 2 спальнями с видом на бассейн в Diamond Bay, Солнечный берег - 400 м от пляжа…
$127,033
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Типы недвижимости в Nesebar

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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