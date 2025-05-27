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Квартиры в Пловдивской области, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Karavelovo, Болгария
Квартира 2 спальни
Karavelovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 11/12
Полностью отремонтированная 3-комнатная квартира в г.Крань Продается полностью отремонтиров…
$359,002
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Параметры недвижимости в Пловдивской области, Болгария

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