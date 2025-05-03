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Квартиры с видом на горы в Болгарии

Bansko
7
София
479
Святой Влас
25
Бургасская область
2315
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18 объектов найдено
Квартира 1 комната в Bansko, Болгария
Квартира 1 комната
Bansko, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
„Роял Парк Отель & Апартаменты“ - это замечательный комплекс, расположенный в самом сердце г…
$59,143
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/5
Новостройка от застройщика для круглогодичного проживания! Не более пяти минут от прекрасног…
$113,355
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Квартира 2 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Продается двухкомнатная квартира. Комплекс Мария Антоанета, 3 минуты до  Кабинков лифт (подъ…
$78,034
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в жил…
$96,900
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Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/4
В продаже 3 комнатная квартира в Софии. 2 этаж, двухсторонняя, 2 просторные спальни, большая…
$253,134
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
$144,818
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
В продаже 2 комнатная квартира. 2 этаж, 1 спальня, 1 ванная, просторная гостиная, совмещенна…
$134,162
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Квартира 2 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с прекрасным видом на горы Пирин в комплексе „Б…
$56,989
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторна обзаведена трехкомнатная квартира с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ на ПЕРВ…
$232,918
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GINY DOM
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English, Русский
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
НА ПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА, БЕЗ КОМИССИИ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ! Orchid Garden (Орхидея Гарден) …
$52,654
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 60 м²
Уютная двухкомнатная квартира в комплексе на курорте Солнечный берег. Описание апартаментов:…
$67,150
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА ГОРЫ в комплекс…
$96,452
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GINY DOM
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
без комиссии!! Уникальный проект в Софии на стадии закрытых продаж, в благоустроенном рай…
$123,497
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 120 м²
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе в поселке Елените. Квартира пл…
$140,916
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Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/6
Жилищный комплекс Cacao Residence расположен в 250 м от пляжа Какао Бич.   Качественная, …
$78,191
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/6
Квартира с отделкой рядом с морем близкого срока сдачи по цене до повышения!  Шайн Резиде…
$172,391
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/8
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА ГОРЫ в комплексе Majes…
$86,350
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Типы недвижимости в Болгарии

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четырехкомнатные

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