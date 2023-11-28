Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Смолянская область
  5. Квартиры

Квартиры в Смолянская область, Болгария

Квартира В архив
Очистить
10 объектов найдено
Квартира с Spalni, под аренду в Pamporovo, Болгария
Квартира с Spalni, под аренду
Pamporovo, Болгария
Площадь 105 м²
Этаж 45
Предлагаем Вашему вниманию элегантная готовая к проживанию 2-х комнатная квартира с прекрасн…
€37,000
Оставить заявку
Квартира в Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
Площадь 75 м²
Жилой комплекс высокого класса расположен в самом сердце гор Родопы - самой обширной и ста…
€47,042
Оставить заявку
Квартира в Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
Площадь 53 м²
Апарт-отель занимает участок земли в  6800 квадратных метров на территории лыжного курорта…
€47,889
Оставить заявку
Квартира в Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
Площадь 58 м²
ID 3873 Расположение курорта Пампорово внимательно выбрано, спланированно и разработано …
€42,250
Оставить заявку
Квартира в Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
Площадь 33 м²
  Апарт-отель с современными удобствами в близости от лыжного подъемника на зимнем курор…
€34,320
Оставить заявку
Квартира в Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
Площадь 53 м²
Предлагаем элегантный и ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в центре курорта П…
€31,800
Оставить заявку
Квартира в Pamporovo, Болгария
Квартира
Pamporovo, Болгария
Площадь 45 м²
ID 529 Этот комплекс расположен в центральной части курорта Пампорово, в близи с автобу…
€48,664
Оставить заявку
Квартира с Spalni в Pamporovo, Болгария
Квартира с Spalni
Pamporovo, Болгария
Площадь 41 м²
Уникальный комплекс, окруженный красотой живописных гор Родопи, курорт Пампорово. Преим…
€46,600
Оставить заявку
Квартира с парковкой, с охраной в Pamporovo, Болгария
Квартира с парковкой, с охраной
Pamporovo, Болгария
Площадь 59 м²
Современный апарт-комплекс на самом солнечном горнолыжном курорте Болгарии Пампорово. П…
€80,184
Оставить заявку
Квартира в Chepelare, Болгария
Квартира
Chepelare, Болгария
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Смолянская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти