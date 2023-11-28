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10 объектов найдено
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Квартира с Spalni, под аренду
Pamporovo, Болгария
105 м²
45
Предлагаем Вашему вниманию элегантная готовая к проживанию 2-х комнатная квартира с прекрасн…
€37,000
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Квартира
Pamporovo, Болгария
75 м²
Жилой комплекс высокого класса расположен в самом сердце гор Родопы - самой обширной и ста…
€47,042
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Квартира
Pamporovo, Болгария
53 м²
Апарт-отель занимает участок земли в 6800 квадратных метров на территории лыжного курорта…
€47,889
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Квартира
Pamporovo, Болгария
58 м²
ID 3873 Расположение курорта Пампорово внимательно выбрано, спланированно и разработано …
€42,250
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Квартира
Pamporovo, Болгария
33 м²
Апарт-отель с современными удобствами в близости от лыжного подъемника на зимнем курор…
€34,320
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Квартира
Pamporovo, Болгария
53 м²
Предлагаем элегантный и ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в центре курорта П…
€31,800
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Квартира
Pamporovo, Болгария
45 м²
ID 529 Этот комплекс расположен в центральной части курорта Пампорово, в близи с автобу…
€48,664
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Квартира с Spalni
Pamporovo, Болгария
41 м²
Уникальный комплекс, окруженный красотой живописных гор Родопи, курорт Пампорово. Преим…
€46,600
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Квартира с парковкой, с охраной
Pamporovo, Болгария
59 м²
Современный апарт-комплекс на самом солнечном горнолыжном курорте Болгарии Пампорово. П…
€80,184
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Квартира
Chepelare, Болгария
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Смолянская область, Болгария
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