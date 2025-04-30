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Квартиры с гаражом в Брестской области, Беларусь

Барановичи
33
Брест
972
Кобрин
52
Малорита
36
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3 объекта найдено
Квартира в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Лот 2496. Продается трехкомнатная квартира, расположенная в четырехквартирном жилом доме в з…
$70,573
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Квартира в Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
Площадь 65 м²
Двухкомнатная квартира в 4х- квартирном доме: 2 изолированные жилые комнаты, гардеробная, ку…
Цена по запросу
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Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаем купить 2-х комнатную квартиру   с отдельным входом в блокированном жилом доме 195…
$40,000
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Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

с садом
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