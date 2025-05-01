Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Домачевский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Домачевском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, гп Домачево, ул. Комсомольская, до 1917 г.п., 52,2 / 51,2 / 26,1 / 8,3…
$25,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, гп. Домачево, ул. Комсомольская, 1972 г.п., 1 / 2 кирпич, 41,6 / 41,6 …
$18,600
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Домачевском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти